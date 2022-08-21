Школа просит купить рабочие тетради? Обращайтесь в прокуратуру

Может ли учитель поставить двойку за невыполненную домашнюю работу, заданную на лето? А за незаполненный читательский дневник? Что делать, если ученика просят убираться в классах? И ругают или грозятся отчислить из школы за розовый цвет волос? С родителей требуют полный комплект рабочих тетрадей к учебникам? Ответы на эти и другие вопросы о правах учеников и их родителей «Газета.Ru» получила у юристов.

Домашнее задание и читательский дневник на лето – могут ли их оценивать?

Обязаны ли ученики сидеть за уроками во время, предназначенное для отдыха? И могут ли учителя выставлять за это задание отметки?

Однозначно нет, уверена юрист, член экспертного совета молодежного парламента по здравоохранению при Госдуме Елена Николаева. «Под каникулами, согласно ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, понимают плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком. Следовательно, каникулы — время отдыха», — напоминает Николаева. Эксперт объясняет, что «летнее» домашнее задание не предусмотрено ни одним нормативным актом. В постановлении Главного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2, которое определяет требования к организации образовательного процесса, какие-либо нормативы по заданиям в каникулы также отсутствуют. По словам юриста Николаевой, таких требований нет ни в примерной образовательной программе, ни в образовательных стандартах.

«Учитель может дать рекомендации по повторению пройденного, чтобы дети не забыли все за три месяца, но ставить оценки за то, что ребенок ничего не сделал, неправомерно», — отмечает специалист, добавляя, что аналогичным образом обстоят дела с читательским дневником.

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская подтверждает информацию коллеги, подчеркивая, что согласно закону № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» (п. 11 ч.1 ст. 34) у обучающихся есть право на каникулы. Юрист обращает внимание, что требование выполнять домашнее задание на каникулах можно рассматривать как нарушение академических прав обучающихся или незаконное ограничение прав и свобод обучающихся.

«Такое нарушение может повлечь к привлечению к административной ответственности по ст. 5.57 КоАП РФ», — заключила юрист Красовская.

Родителей просят купить рабочие тетради к учебникам – это законно?

Если открыть родительские форумы, то в обсуждениях можно увидеть типичную ситуацию: учебники выдает школа, а рабочие тетради учеников просят купить самостоятельно. Такое положение дел вызывает у родителей справедливое возмущение, ведь набор пособий может обойтись в несколько тысяч рублей.

«Согласно закону «Об образовании в РФ», школа должна предоставлять ученику бесплатно учебники и учебные пособия. Рабочие тетради могут быть включены в федеральный перечень учебников. Соответственно, если школа включает из перечня конкретную рабочую тетрадь в список, который утверждается приказом директора, то возникают правовые основания для закупки школой этого пособия за счет бюджетных средств.

Таким образом, требование от родителей приобретать рабочие тетради к учебникам, которые включены в федеральный перечень учебников, является незаконным», — объясняет адвокат Александр Князев. По его словам, если в школе обязывают купить рабочие тетради из перечня учебников, то можно смело обращаться в прокуратуру. Если все подтвердится, директору придется выплатить штраф (ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ) за нарушение права на образование.

Юрист Красовская добавляет, что учитель может рекомендовать рабочие тетради, которых нет в списке — но только для самостоятельной работы ребенка дома. Это значит, что использовать эти тетради на уроках или давать по ним задания нельзя. Это прописано в письме Минобрнауки России от 16.05.2018 N 08-1211 и письме Минпросвещения России от 23.10.2019 N ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей».

Если родители не хотят приобретать пособия, которые просит педагог, то надо обратиться в школу с просьбой ознакомиться с учебным планом: если рабочие тетради включены в список, то образовательная организация обязана обеспечить ими обучающихся, если нет, то такой обязанности у школы нет. И соответственно и родители вправе их не покупать.

Если учитель выставляет неудовлетворительные оценки, за то, что у ребенка нет тетради, юрист Красовская советует обращаться сначала к директору, а затем в вышестоящие инстанции.

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В школе просят купить форму определенного производителя – правомерно ли это?

По словам эксперта Красовской, организации вправе (ст. 38 закона «Об образовании в РФ») устанавливать требования к одежде учащихся (в том числе ее фасону, цвету, видам одежды, знакам отличия и т.д.) — школа принимает соответствующий нормативный акт, учитывая мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников этой организации.

Кроме того, решение о требованиях к одежде должно учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей (прописано в Письме Минобрнауки России от ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»).

Согласно ст. 44 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители обязаны соблюдать требования, установленные образовательной организацией и локальные акты (не должны противоречить закону), но принуждать семью покупать форму конкретного производителя незаконно.

«Правило о покупке формы у конкретного производителя — это еще и ограничение конкуренции. Соответственно, родители вправе обратиться в этом случае как в прокуратуру, так и в антимонопольную службу», — рекомендует адвокат Князев.

Ученика просят перекрасить яркий цвет волос – это законно?

С появлением моды у школьников на яркий цвет волос, участились конфликты между детьми и администрацией школы, которая требует учеников вернуться к натуральному цвету волос, угрожая в случае невыполнения требования, отстранить от уроков.

Юрист-эксперт «Актион Образование» Анна Ивлева подчеркивает, что такие действия неправомерны как со стороны учителя, так и администрации образовательного учреждения. «Школа имеет право устанавливать требования к одежде детей, но не к внешнему виду: прическе, цвету волос, средствам парфюмерии, другим средствам самовыражения требования устанавливать нельзя. Тем более, нельзя запрещать ученику посещать уроки. Учитель нарушает гарантированное право ребенка на предоставление условий для обучения (ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ)», — объясняет эксперт Ивлева. Так что в этой ситуации у родителей ребенка есть все основания обратиться в прокуратуру за защитой нарушенных прав.

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Детей обязывают убираться в классе – законно ли это?

Трудовое воспитание детей в школе — одна из составляющих педагогического процесса. Интерес и любовь к труду закладываются в детстве. Но все это должно быть добровольно, подчеркивает юрист Анна Ермолаева. «В ст. 37 Конституции РФ сказано, что использование принудительного труда запрещено. Также, нужно обратить внимание на п. 4 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в РФ» привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается», — объясняет юрист.

«По СанПиНу 2.4.3648-20 уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся», — отмечает юрист Николаева.

Специалист объясняет, что школьная программа предусматривает трудовое воспитание детей, например, формирование мотивации и уважения к труду и самообслуживанию, организацию участия обучающихся в благоустройстве класса (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287).

«Но это не подразумевает мытье пола или окон. Можно ухаживать за цветами, следить за чистотой доски, организовать дежурства в раздевалках, но делать это в ущерб освоения обязательной учебной программы нельзя. Учитель может обратиться с просьбой о помощи по подготовке класса к занятиям к родителям учеников, но требовать этого никто не вправе. Обеспечивать уборку учебных помещений обязанность школы», — заключает Николаева.

Специалисты сходятся во мнении, что прежде, чем устраивать «публичные разборки» из-за нарушения прав, сначала надо поговорить с учителем. Если вопрос не удалось решить с ним — обратиться к директору с заявлением о нарушении прав обучающихся. Если и эта попытка не увенчалась успехом, тогда можно писать в департамент образования и жаловаться в прокуратуру.