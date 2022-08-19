«Школа еще не началась, а все, связанное с ней, уже бесит»

Родительские чаты — зло. И счастливы те матери и отцы, которых избежала участь все время читать многокилометровые полотна сообщений в мессенджерах. Именно так считает мать двоих детей из Владимирской области, старшая дочь которой идет в этом году в третий класс. Женщина написала для «Газеты.Ru» колонку, в которой возмутилась беспорядком в родительских чатах и рассказала, как она видит идеальную схему взаимодействия родителей и учителей.

В нашей семье два ребенка. Старший сын, ему девять лет, пойдет в этом году в третий класс. Младшая дочь, ей два года, слава богу, еще не доросла до детских садов и кружков, чему я очень рада. И в первую очередь потому, что сейчас к любой образовательной деятельности ребенка прилагается родительский чат (а иногда и несколько), в которых день и ночь кипят страсти, иногда почище, чем в бразильских сериалах.

«Здравствуйте, дорогие родители! Поздравляю вас со скорым началом учебного года», – написала в чате классная сына.

Интересно, она сама-то рада этому событию? Потому что родители вряд ли. Каждый день вставать ни свет, ни заря, расталкивать сонного ребенка, потом потемну тащиться в школу – по мне, так себе праздник.

Ну да ладно. Я надеялась, что это сообщение появится дней за семь до первого сентября: все-таки мы не первый класс, уже решены многие организационные вопросы. Но оно появилось на неделю раньше. Приветствие учителя стало спусковым крючком для участников чата, чтобы наконец выплеснуть свой коммуникационный потенциал, который судя по длине сообщений копился все лето.

Итак, учительница продолжила переписку, разместив список необходимых вещей к учебному году. Ничего криминального: краски, кисточки, тетради (в клетку, линейку), ручки, черные чешки, кроссовки и так далее. Все четко, вроде бы, не должно быть никаких вопросов.

Я отвлеклась на работу, а когда заглянула в чат через час, там было больше ста пятидесяти сообщений – родители активно комментировали список. «А можно не чешки, а балетки? А можно не черные, а белые? А с каким ворсом нужны кисточки – натуральный или синтетика (да какая разница, это третий класс, а не Строгановское училище)? А давайте централизованно закупим всем тетради одинаковые, чтобы дети не ссорились? А мы уже купили, не будем же второй комплект брать! А телефоны будете на перемене собирать, а то дети из них не вылезают». И такая дребедень целый день.

Через три часа сообщений стало еще больше – я старалась пролистывать бесполезные и вылавливать то, что могло пригодиться: линейка во столько-то, скидываемся на приятные подарки детям столько-то, участвуем в акции «Дети вместо цветов». Сообщения по делу перебивали фотографии и рассказы о впечатлениях с отдыха, а также руганью, чтобы флудильщики ушли в личные сообщения – это писали родители, которые уже полчаса спорили по поводу централизованной закупки рабочих тетрадей, отправляя каждое слово отдельным сообщением (для таких в аду отдельный котел).

Ничего не могу поделать, от этих чатов я ужасно злюсь и расстраиваюсь. Мало того, что нужно успеть купить сыну тридцать три вещи – чтобы все совпадало со списком, чтобы нравилось ребенку, чтобы угодить учителю – так в довесок ко всему еще этот чертов родительский чат, который будет теперь брякать и днём, и ночью, пока я не выключу уведомления. А потом я что-нибудь упущу, выяснится, что все-таки договорились покупать не чешки, а балетки, а тетради у всех будут не зеленые, а светло-голубые.

Одним словом – дурдом. Самое печальное, что я уже целый год говорю о создании еще двух чатов. Первый – организационный, где учитель будет писать только важные сообщения, второй – вопросы по домашнему заданию и обсуждение школьных вопросов, третий – флудилка для родителей без учителя (отпуска, поздравления с днем котлет и пюрешки). Но никто упорно не слышат меня. Даже удивительно: неужели всех устраивает такой беспорядок?

Родители ругаются по любому поводу, но тут внезапно единодушны. Говорят: «Сколько ж можно чатиков? Одного не хватает что ли? Вы что, мамочка, не знаете, как поиском пользоваться?» Вот и весь разговор.

Так что, да, школа еще не началась, а все уже бесит, и особенно эти бесконечные переписки. Буду отключать уведомления на целый день, а вечером стараться читать по диагонали, чтобы выуживать самую суть.