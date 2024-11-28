Семейный бюджет: как банки помогают копить и экономить

В финансовой системе есть огромное количество банковских продуктов, рассчитанных на разную аудиторию. Это сделано для того, чтобы ими мог воспользоваться абсолютно каждый. О том, какие продукты банки предлагают семьям, чтобы помогать им формировать свой бюджет и экономить на покупках — в нашем материале.

Семейный банкинг в России активно развивается последнее десятилетие. Он представляет собой перечень разнообразных банковских услуг, ориентированных на потребности всех членов семьи. Эта сфера развивается в ответ на растущий интерес к комплексным финансовым решениям, которые охватывают различные аспекты семейной жизни: от сбережений и кредитов до финансового планирования и инвестиций.

Польза для всех

Современный семейный банкинг в основном строится вокруг цифровизированных услуг — сегодня у большинства банков есть веб-версии и приложения, с которых можно управлять финансовыми активами семьи, контролировать расходы, вести учет сбережений и инвестиций. В некоторых банках можно заказывать онлайн выписки, справки и другие документы или оформлять их с доставкой на дом — это удобно, поскольку не надо ходить в отделение или искать того, кто может присмотреть за ребенком.

Отличительная черта семейного банкинга — предоставление продуктов для всех членов семьи из разных возрастных категорий. Так, родители могут пользоваться любыми основными банковскими продуктами, а детям открывать специальные дебетовые карты, где можно устанавливать лимит расходов. Это очень полезно, поскольку так ребенок учится финансовой грамотности на практике. При этом наличные деньги легко безвозвратно потерять, а карту в случае чего можно заморозить или заблокировать.

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Для старших членов семьи банки предлагают специальные пенсионные продукты. Помимо дебетовых карт, с которых можно снимать пенсию без комиссии, пенсионеры могут открывать депозиты и вклады на специальных условиях. Также им доступны продукты Накопительного Пенсионного Фонда (НПФ) или Накопительного Страхования Жизни (НСЖ).

Многие банки позволяют семьям открывать совместные счета и выпускать к ним персональные карты. Например, глава семьи может ежемесячно пополнять этот счет на определенную сумму, а остальные оплачивать с него общие покупки — продукты, бытовую химию, товары для дома.

Еще клиенты могут воспользоваться семейной подпиской, которая дает выгодные условия на различные продукты и сервисы. Она может давать специальный кешбэк на различные полезные категории — продукты, лекарства, одежду и обувь. Помимо кешбэка, в нее может входить доступ к услугам связи, музыкальным сервисам, онлайн-кинотеатрам и прочие полезные предложения.

Актуальные предложения

Сейчас банки предлагают целые программы для семей. Так, у ВТБ есть программа «Семейный банк», которая объединяет продукты и сервисы, нацеленные на обслуживание семей. С ее помощью клиенты могут рассчитать положенные им федеральные выплаты, оформить имущественный налоговый вычет и распорядиться материнским капиталом.

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В рамках «Семейного банка» можно могут создать группу и пригласить в нее до пяти близких, каждый из которых сможет получить свою выгоду. Пенсионеры могут получить специальные надбавки по накопительному ВТБ-Счету и ВТБ-Вкладу, а также снимать наличные в сторонних банкоматах по всей стране. Клиенты с детьми до 14 лет могут открыть бесплатные детские карты и платежные стикеры.

Участникам семейной группы доступна повышенная ставка по вкладу на новые поступления денег на депозит. Среди других бонусов — 60 дней бесплатной подписки ВТБ Плюс, скидка до 20% на страхование и связь ВТБ Мобайл, постоянная категория кешбэка в размере 5% на «Супермаркеты», доступная к выбору каждому члену семейной группы. В общей сложности семья может выбирать до десяти разных категорий кешбэка до 25% каждый месяц — зарплатным клиентам доступно четыре категории, остальным еще по три категории. Если каждый раз выбирать разные, можно получить максимальную выгоду от использования карт.

Перспективы семейного банкинга

В целом семейный банкинг — относительно новое явление на рынке, однако банки активно развивают свои предложения в этом направлении. Эксперты считают семейный банкинг перспективным, однако они подчеркивает, что важно соблюдать комплексный подход к его развитию и обратить внимание на дополнительные услуги, которые уже предлагают за рубежом. К примеру, это могут быть программы передачи наследства, а также программы повышения финансовой грамотности для наследников.