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Зурабу Церетели — 90. Вот его самые известные работы

Скульптору-монументалисту Зурабу Церетели исполнилось 90 лет

4 января скульптору и президенту Российской академии художеств Зурабу Церетели исполнилось 90 лет. Будущий художник-монументалист родился в 1934 году в Тбилиси. В 1958-м он окончил Тбилисскую академию художеств, в 60-х успел поучиться во Франции, где общался с Пабло Пикассо и Марком Шагалом. В 1970-1980-х был главным художником МИД СССР, а также главным художником Олимпиады-80.

За свою жизнь Церетели создал более 5 тыс. произведений. Среди его работ — памятник Петру I в развилке Москвы-реки и Водоотводного канала и монумент «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве. Его скульптура «Добро побеждает зло» стоит перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке.

В начале 1990-х Церетели переехал в Москву из-за конфликта с властями Грузии. В российской столице скульптор установил множество памятников, а также занимался оформлением станций московского метро «Парк Победы» и «Трубная». В 2001 году открылась Галерея искусств Зураба Церетели.

Критики давали творчеству скульптора неоднозначные оценки, его упрекали в монополизации монументальных проектов в Москве. Однако многие отмечали уникальный стиль художника. Церетели — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет звание народного художника России. Его самые известные работы — в галерее «Газеты.Ru».

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