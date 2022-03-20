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«Железная леди» Пушкинского музея: 100 лет со дня рождения Ирины Антоновой

20 марта исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося искусствоведа Ирины Антоновой. Более 70 лет ее жизни были связаны с Пушкинским музеем.

Она начала работать там сразу после окончания МГУ, годы учебы в котором пришлись на Великую Отечественную войну, в ГМИИ училась в аспирантуре, специализируясь на Италии эпохи Возрождения. И когда ее сделали в 1961 году директором ГМИИ, никто, пожалуй, и не удивился. Антонова смогла реализовать множество проектов, сделавших музей всемирно известным. Серия международных выставок «Москва — Париж», «Москва — Берлин», «Россия — Италия», экспозиции работ Модильяни, Тёрнера, Пикассо и многих других, организация — вместе со Святославом Рихтером — фестиваля музыки и живописи при музее «Декабрьские вечера», ставшего за 35 лет традиционным.

В 2013 году в ГМИИ пришел новый директор — Марина Лошак, а Антонова стала президентом институции, и на этом посту она продолжала работу по созданию музейного городка на базе своего музея, который должен занять целый квартал неподалеку от Кремля и храма Христа Спасителя.

В 2020 году Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет, ее похоронили в колумбарии Новодевичьего кладбища в Москве рядом с матерью и мужем.

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