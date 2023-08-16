Муза, актриса, повар и несостоявшийся следователь. Юлии Высоцкой – 50

Российской и белорусской телеведущей, актрисе театра и кино, заслуженной артистке РФ Юлии Высоцкой 16 августа исполняется 50 лет. Зрителям она известна по авторскому кулинарному шоу «Едим дома», которое выходит на экраны более 20 лет. Высоцкая много снималась в фильмах своего супруга Андрея Кончаловского — среди них «Дом дураков», «Рай», «Грех» и «Дорогие товарищи».

Будущая актриса родилась в Новочеркасске, после развода родителей и второго замужества матери семья Высоцкой часто меняла место жительства. Как рассказывала телеведущая, стать актрисой она захотела из-за потрясения от фильма «Летят журавли», до этого она собиралась закончить юридический факультет и работать следователем. После учебы в Белорусской академии искусств в Минске поступила в Белорусский национальный академический театр им. Янки Купалы. Первый муж Высоцкой Анатолий Кот признался, что они с Юлией поженились для того, чтобы она получила белорусское гражданство и смогла устроиться в театр.

Первые роли в кино не принесли актрисе славы, но позволили представлять Белоруссию на премии «Кинотавр», где она познакомилась со своим вторым мужем, режиссером Кончаловским. С тех пор она является его музой и исполняет главные роли в его картинах. У пары двое детей.

«…для меня роль — это способность делать что-то лучше других с точки зрения именно заразительности. И я знаю, что так рассказать про самые простые оладьи или пельмени, как могу я, мало кто может. Я отдаю себе в этом отчет, я делаю это профессионально: я вас — зрителя — заражаю своей любовью к еде», — сказала Высоцкая в интервью Psychologies.

Актриса играет на сцене театра им. Моссовета. Кроме того, она написала несколько кулинарных бестселлеров, общий тираж ее книг превысил 2 млн. экземпляров. В 2011 году Высоцкая открыла в Москве гастрономический ресторан «Ёрник» и кулинарную студию своего имени, а три года спустя основала семейный ресторан «Food Embassy by Julia Vysotskaya» рядом с Аптекарским огородом МГУ.