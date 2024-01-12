США и Великобритания бомбят хуситов

Вооруженные силы США и Великобритании начали военную операцию против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене.

Пресс-служба ВВС США сообщила, что в ночь на 12 января были нанесены удары по более чем 60 целям на 16 объектах: складам боеприпасов, пусковым установкам, производственным объектам и радиолокаторам систем ПВО.

Ближневосточные СМИ сообщили о взрывах в городах Сана, Саада, Ходейда, Таиз и Дхамар. По данным Sky News Arabia, бомбардировке подвергся международный аэропорт Саны, столицы Йемена.

В США проинформировали о применении самолетов Центрального командования ВМС США и крылатых ракет «Томагавк». В Минобороны Великобритании сообщили, что задействовали четыре истребителя RAF Typhoon FGR4, они вели огонь управляемыми бомбами с лазерным наведением Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявили, что операция стала ответом на многочисленные атаки хуситов на морские суда в Красном море. Представитель руководства движения Абдулла бен Амер в интервью Al Jazeera пригрозил ответными ударами по базам союзников в регионе, если те расширят масштаб боевых действий.