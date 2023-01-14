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«Пошел в актеры только из-за девушки»: Владимиру Яглычу — 40

Российский актер театра и кино Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. В детстве он мечтал быть летчиком, занимался фехтованием, боевым самбо и баскетболом, а в школе полюбил точные науки и планировал изучать химию после выпуска.

В юном возрасте Владимир и не думал становиться актером, однако поступил в Щукинское училище, так как там училась девушка, которая ему нравилась. Она так и не закончила учебу, а Яглыч вошел в десятку самых перспективных выпускников театральных вузов Москвы.

После окончания «Щуки» актер поступил на службу в Московский академический театр им. Маяковского, а через год стал актером в «Независимом театральном проекте».

Карьера Яглыча в кино началась с телесериалов. Он впервые появился на экране в картинах «На безымянной высоте» и «Моя Пречистенка». В 2008 сыграл одну из главных ролей в фантастической ленте «Мы из будущего», которая принесла ему всероссийскую известность.

На его счету более 80 ролей в фильмах и сериалах. Он отметился работами в картинах «Пять невест» (2011), «Экипаж» (2016) и «Дикая лига» (2019), «Один вдох» (2020), «Гудбай, Америка» (2020), а также в сериалах «Две судьбы», «Не родись красивой», «Солдаты», «Молодежка. Взрослая жизнь», «Золотое кольцо», «Колл-центр» и многих других.

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