09 августа 2023, 22:34
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Всегда будет любима. 60 лет со дня рождения Уитни Хьюстон
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Уитни Хьюстон на концерте в рамках мирового турне The Bodyguard, 1993 год
Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года в американском Ньюарке. Ее мать Сисси была звездой госпела и соула – и даже брала “Грэмми”. Многие другие родственницы Хьюстон также были напрямую связаны с музыкой и добивались в ней внушительных успехов: ее двоюродной сестрой являлась Дайон Уорвик, дальней кузиной – Леонтина Прайс (она стала первой афроамериканкой, покорившей “Метрополитен-оперу”), а крестной матерью – Дарлин Лав, член Зала славы рок-н-ролла. Однако ключевую роль в становлении Хьюстон как певицы сыграла все же именно ее мать – она обучила Уитни вокалу, чтобы та спустя годы влюбила в него весь мир.
На фото: Уитни Хьюстон с матерью Сисси
В раннем возрасте Хьюстон поступила в церковный хор баптистской церкви Ньюарка, где среди прочего научилась играть на фортепиано. В 12 лет состоялся сольный дебют юной исполнительницы – он тоже прошел в церкви. Вскоре после этого, в 1977 году, Уитни ярко показала себя на конкурсе талантов Нью-Джерси, после чего стала выступать с музыкальным коллективом матери.
На одном из таких концертов девушку заметил фотограф и предложил ей попробовать себя в качестве модели. Так Уитни стала первой темнокожей, оказавшейся на обложке журнала Seventeen (им дело не ограничилось, дальше пошли фотосессии для Glamour, Cosmopolitan и других топов).
Еще до старта модельной карьеры Хьюстон приняла участие в записи альбома матери, который попал в чарт Billboard. В 1985-м рейтинг покорила уже сама Уитни – с дебютной пластинкой, над названием которой («Уитни Хьюстон»), кажется, особо не думали. Спустя два года певица закрепила успех релизом с еще более лаконичным названием – «Уитни». Критикам он понравился меньше дебютного, зато добился невероятного коммерческого успеха. Всего за карьеру Хьюстон выпустила семь альбомов, 11 синглов для топ-1 чарта Billboard, забрала восемь «Грэмми» и две «Эмми». А также 28 раз попала в Книгу рекордов Гиннесса – в том числе как артистка с наибольшим количеством наград.
На фото: Уитни Хьюстон на церемонии вручения премии «Грэмми» в 1988 году
В 80-е Хьюстон состояла в отношениях с актером Эдди Мерфи, а Роберт Де Ниро, как рассказывали приближенные, был в нее безответно влюблен. Значились в послужном списке певицы романы и с другими американскими звездами – музыкантом Джермейном Джексоном и футболистом Рэндаллом Каннингемом.
В 80-е Хьюстон состояла в отношениях с актером Эдди Мерфи, а Роберт Де Ниро, как рассказывали приближенные, был в нее безответно влюблен. Значились в послужном списке певицы романы и с другими американскими звездами – музыкантом Джермейном Джексоном и футболистом Рэндаллом Каннингемом. Своего первого и последнего мужа Уитни встретила в 1989-м на одной из премий – это был ар-эн-би-исполнитель Бобби Браун. В их союзе родилась дочь Бобби Кристина Браун, единственная наследница певицы (впоследствии артистка пережила несколько выкидышей), которая ушла из жизни спустя три года после смерти матери.
На фото: Уитни Хьюстон с мужем и дочерью в 1994 году
Отношения с Брауном пагубно сказались на Уитни. До этого пример для подражания, она стала опаздывать на интервью и репетиции, в последний момент отменять концерты. А кроме того – очень похудела, причиной чему стала наркотическая зависимость. Сам Браун имел проблемы с полицией из-за вождения в нетрезвом виде, запрещенных веществ и применения насилия. В 2003 году ему было предъявлено очередное обвинение – на этот раз из-за рукоприкладства в отношении супруги. Спустя четыре года они развелись.
На фото: Уитни Хьюстон с мужем Бобби Брауном в 1998 году
Став живой легендой музыки, Хьюстон решила покорять кинематограф – так в 1992 году она оказалась исполнительницей главной женской роли в картине «Телохранитель» с Кевином Костнером. Фильм, мягко говоря, не особо понравился критикам, стал семикратным номинантом «Золотой малины» (на антипремию была выдвинута и сама Уитни), зато разорвал прокат, окупив бюджет в десятикратном размере. Связано это было в том числе с выдающимся саундтреком, над которым работала Хьюстон – в него, например, вошли суперхиты «I Will Always Love You» и «I'm Every Woman». Композиции из фильма получили две номинации «Оскара», что касается саундтрекового альбома, то он стал самым продаваемым среди себе подобных в истории.
На фото: Уитни Хьюстон и Кевин Костнер в фильме «Телохранитель»
Помимо «Телохранителя», Хьюстон снялась еще в трех полнометражных картинах («В ожидании выдоха», «Жена священника» с Дензелом Вашингтоном, «Спаркл»), последняя из которых вышла уже после смерти певицы. Также на ее счету роли в малоизвестных российской аудитории ТВ-проектах и одна кинопремия – канала MTV (тоже, впрочем, не за актерскую игру, а саундтрек).
На фото: Уитни Хьюстон и Дензел Вашингтон в картине «Жена священника»
Известно, что Хьюстон долгое время отказывалась работать с компаниями, ведущими бизнес в ЮАР, – из-за апартеида. В 1988 году вместе с другими исполнителями она выступила на большом лондонском концерте, посвященном 70-летию Нельсона Манделы, который тогда еще находился в тюрьме. При этом афроамериканцы критиковали Уитни за то, что она игнорировала соул в своих альбомах – в отличие от живых выступлений. Певица в ответ на это говорила: “Если вы хотите иметь долгую карьеру, то должны развивать ее определенным образом, — и я это делаю. Мне не стыдно за это».
Нельсон Мандела и Уитни Хьюстон на ступенях Здания Союза в Претории, 2009 год
Хьюстон несколько раз приезжала с концертами в Россию. В 2004-м она спела в Петербурге и дважды в Москве, а между выступлениями активно познавала русскую кухню. Спустя пять лет она вновь посетила страну – и на этот раз доставила организатором массу проблем. «Это был самый трагический приезд и концерт за всю мою практику. Она уже настолько была больна, это невозможно передать словами», — рассказывала «Аргументам и фактам» промоутер Надежда Соловьева. По ее воспоминаниям, среди ночи ей позвонила родственница Хьюстон и сообщила, что у певицы приступ — и ей срочно нужно найти наркотики. Вместо веществ ей нашли нарколога.
Хьюстон неоднократно ложилась в реабилитационные центры, но победить зависимость так и не смогла. 11 февраля 2012 года она была найдена без сознания в ванной отеля Беверли-Хиллз – и вскоре скончалась. Причиной трагедии было названо утопление, вызванное проблемами со здоровьем и приемом наркотиков. При похожих обстоятельствах спустя три года погибла и ее дочь.
Уитни Хьюстон (1963 — 2012)
9 августа одной из самых ярких звезд американской и мировой музыки Уитни Хьюстон могло бы исполниться 60 лет. Певица прожила недолгую жизнь — всего 48 лет, — но за это время успела обрести статус легенды и остается ей до сих пор. Какой была жизнь и карьера великой артистки – рассказывает «Газета.Ru».