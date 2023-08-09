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Всегда будет любима. 60 лет со дня рождения Уитни Хьюстон

Уитни Хьюстон родилась 60 лет назад

9 августа одной из самых ярких звезд американской и мировой музыки Уитни Хьюстон могло бы исполниться 60 лет. Певица прожила недолгую жизнь — всего 48 лет, — но за это время успела обрести статус легенды и остается ей до сих пор. Какой была жизнь и карьера великой артистки – рассказывает «Газета.Ru».

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