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Все идет по Планту: вокалисту Led Zeppelin – 75

Одному из основателей Led Zeppelin Роберту Планту исполнилось 75 лет

Роберт Энтони Плант родился 20 августа 1948 года в Уэст-Бромидж (графство Стаффордшир, Великобритания).

Уже с детства увлекся блюзом и рок-н-роллом, пел в нескольких группах. В 1968 году вместе с гитаристом Джимми Пейджем, барабанщиком Джоном Бонэмом и бас-гитаристом Джоном Пол Джонсом собрал группу Led Zeppelin (начальное название The New Yardbirds). Визитной карточкой коллектива стал высокий и сильный вокал Планта.

Группа Led Zeppelin стала одной из самых успешных в истории рок-музыки. На счету коллектива — более десятка альбомов, общемировой тираж которых превышает 300 миллионов копий. Семь раз альбомы поднимались на вершину Billboard 200. В 1995 году Led Zeppelin были введены в Зал славы рок-н-ролла, в 2005 году получили «Грэмми» за вклад на протяжении всей карьеры. Группа прекратила свое существование в 1980 году, после того как погиб Джон Бонэм, задохнувшись своими рвотными массами во время сна.

На счету Роберта Планта 15 сольных альбомов, он снимался в художественных фильмах и сериалах. В 2009 году Плант был удостоен ордена Британской империи «за вклад в развитие музыки». Интересуется историей Уэльса. В 2009-м стал почетным вице-президентом футбольного клуба «Вулверхэмптон уондерерс», за который болеет с детства.

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