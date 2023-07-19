«Мимино», «Сваты» и критика России: 85 лет назад родился Вахтанг Кикабидзе
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Вахтанг Кикабидзе (19 июля 1938 — 15 января 2023)
Вахтанг Кикабидзе родился и вырос в Тбилиси. Его отец Константин Кикабидзе пропал без вести в боях под Керчью в 1942 году. Будущего артиста воспитывала мать Манана Багратиони — именно она дала сыну прозвище Буба.
На фото: артист Вахтанг Кикабидзе в фильме «Мелодии Верийского квартала», 1974 год
В детстве Кикабидзе увлекался футболом и занимался в кружке художественной самодеятельности. По словам артиста, он был исключен из пионеров за то, что протирал обувь пионерским галстуком
После школы Кикабидзе пробовал учиться в двух вузах — Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джавахишвили и Тбилисском государственном институте иностранных языков — и не окончил оба, решив посвятить жизнь творчеству. На фото: актеры Евгений Леонов в роли короля и Вахтанг Кикабидзе в роли герцога на съемках кинофильма «Совсем пропащий»
В 21 год Кикабидзе начал карьеру певца в Тбилисской филармонии. Через семь лет он пришел в ансамбль «Орэра» на позицию вокалиста и ударника. Тогда же Кикабидзе пел в квартете «Диэло». На фото: грузинский вокально-инструментальный квартет «Диело». Второй справа Вахтанг Кикабидзе, 1966 год
Дебютом Кикабидзе в кино стала роль Гии в музыкальной комедии режиссера Николая Санишвили «Встреча в горах» (1966)
В 1969 году Кикабидзе снялся в фильме Георгия Данелии «Не горюй!» и получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене
Кадр из художественного фильма «Мелодии Верийского квартала» (1973). Киностудия «Грузия-фильм». Режиссер Георгий Шенгелая. В главной роли артист Вахтанг Кикабидзе. В роли дочерей возчика Павле — юные актрисы Ия Нинидзе (слева) и Майя Канкава
Знаковой для Кикабидзе стала роль летчика Валико Мизандари в фильме Данелии “Мимино”. За нее актер получил Государственную премию СССР. На фото: Вахтанг Кикабидзе в роли Мимино
Среди других популярных кинолент и сериалов с участием Кикабидзе — “ТАСС уполномочен заявить”, “Пропавшая экспедиция” и “Мелодии Верийского квартала”. На фото: актеры Юрий Соломин в роли полковника КГБ Виталия Славина и Вахтанг Кикабидзе в образе сотрудника ЦРУ Джона Глэбба на съемках фильма «ТАСС уполномочен заявить...»
В качестве режиссера и сценариста Кикабидзе работал над комедией в четырех новеллах «Будь здоров, дорогой!» (1981). В 1985 году он снял фильм «Мужчины и все остальные». На фото: кинорежиссер Георгий Данелия (в центре) и артисты Вахтанг Кикабидзе (слева) и Фрунзик Мкртчян
В 1980-х годах Кикабидзе начал сольную карьеру певца и в первое время выступал под фамилией матери Багратиони. Он исполнял песни на грузинском, русском, английском и итальянском языках. Наиболее известными композициями в его исполнении стали «Проводы любви», «Чито-Гврито», «Мои года», «Бессердечная», «Обо всем не скажешь в песне», «Отцовская песня», «Останься, молодость», «Вот и весь разговор» и «Память»
В 2016 году вышла книга Кикабидзе под названием “Они”. В нее вошли нескольких новелл про интересных людей разных национальностей, на которых, по словам автора, “держится жизнь”
В 2021 году Кикабидзе снялся в одной серии седьмого сезона сериала «Сваты» — роль князя Георгия Габриадзе стала для него последней актерской работой
С начала 1980-х Кикабидзе около 30 лет жил и работал в России. В августе 2008 года он покинул страну из-за ввода российских войск в Южную Осетию. Артист также отказался от российского ордена Дружбы и больше не приезжал в Россию
В 2014 году Кикабидзе заявил украинским СМИ, что, будь он молодым, участвовал бы в боевых действиях Украины против Донецкой и Луганской народных республик. Он также раскритиковал Россию за присоединение Крыма и проведение военной спецоперации на территории Украины
В браке с бывшей прима-балериной Тбилисского академического оперного театра Ириной Кебадзе артист прожил с 1965 года до смерти супруги 11 октября 2021 года. Они вырастили сына Константина Кикабидзе и дочь Марину Сагарадзе. Артист скончался 15 января 2023 года от осложнений хронического заболевания почек
Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе родился в Тбилиси 19 июля 1938 года. С 1959 года он работал в Тбилисской филармонии, а в 1967-м стал солистом вокально-инструментального ансамбля «Орэра».
В кино Кикабидзе дебютировал в 1966 году, снявшись в фильме «Встреча в горах» Николая Санишвили. Широкую известность ему принесла роль в киноленте «Не горюй!» Георгия Данелии. Затем Кикабидзе снялся в фильмах Данелии «Совсем пропащий» и ставшем хитом «Мимино». На счету Кикабидзе более 30 ролей в фильмах и сериалах, а также две режиссерские работы — «Будь здоров, дорогой!» и «Мужчины и все остальные».
Артист также был популярен в качестве певца — наиболее известными композициями в его исполнении стали «Мои года — мое богатство», «Проводы любви», «Чито-Гврито» и другие.
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