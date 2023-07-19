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«Мимино», «Сваты» и критика России: 85 лет назад родился Вахтанг Кикабидзе

Вахтангу Кикабидзе могло бы исполниться 85 лет

Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе родился в Тбилиси 19 июля 1938 года. С 1959 года он работал в Тбилисской филармонии, а в 1967-м стал солистом вокально-инструментального ансамбля «Орэра».

В кино Кикабидзе дебютировал в 1966 году, снявшись в фильме «Встреча в горах» Николая Санишвили. Широкую известность ему принесла роль в киноленте «Не горюй!» Георгия Данелии. Затем Кикабидзе снялся в фильмах Данелии «Совсем пропащий» и ставшем хитом «Мимино». На счету Кикабидзе более 30 ролей в фильмах и сериалах, а также две режиссерские работы — «Будь здоров, дорогой!» и «Мужчины и все остальные».

Артист также был популярен в качестве певца — наиболее известными композициями в его исполнении стали «Мои года — мое богатство», «Проводы любви», «Чито-Гврито» и другие.

Подробнее о жизни и карьере Вахтанга Кикабидзе — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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