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Жена и мать Высоцких: умерла актриса Людмила Абрамова

На 84-м году жизни скончалась бывшая жена Владимира Высоцкого и мать его двоих сыновей – Никиты и Аркадия – актриса Людмила Абрамова. Смерть наступила накануне, 17 февраля.

Она познакомилась с Высоцким в 1961 году, еще во время обучения во ВГИКе, на съемках фильма «713-й просит посадку». На следующий год у пары родился старший сын Аркадий, а в 1964-м – Никита.

Брак продлился недолго – в 1970 году Высоцкий и Абрамова развелись. Несмотря на то, что уже на следующий год актриса и сценаристка повторно вышла замуж, память о певце она пронесла через всю жизнь. В 1991 году Абрамова выпустила книгу о своей жизни с Высоцким «Факты его биографии», наполненную трогательными воспоминаниями, личными письмами.

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