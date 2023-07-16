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Самая французская из британских актрис. Умерла Джейн Биркин

Французская певица и актриса Джейн Биркин умерла в 76 лет в Париже

На 77-м году жизни скончалась англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Сиделка обнаружила тело знаменитости в ее парижском доме. Не так давно Биркин отменила концерты по состоянию здоровья. Французские СМИ назвали ее национальной иконой и «самой французской из британских актрис».

Карьера Биркин началась в «свингующих шестидесятых». Первые роли в кино она исполнила в фильме «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони и комедии «Калейдоскоп». Спустя пару лет она познакомилась с французским музыкантом и певцом Сержем Генсбуром, у пары начался бурный роман.

Вместе они выпустили альбом с несколькими хитами – например, скандальным «Я тебя люблю… Я тоже нет». Песня была запрещена на радиостанциях Европы из-за фривольного содержания.

В отношениях с Генсбуром – они так и не поженились – у Биркин родилась дочь Шарлотта, тоже ставшая известной актрисой и певицей.

После расставания с французским бардом Джейн Биркин продолжала сниматься в кино и была постоянным персонажем светской хроники. В честь нее даже назвали культовую женскую сумку Hermes Birkin. Кроме того, она была удостоена Ордена Британской империи и Французского национального ордена, а в 2018 году – получила японский Орден Восходящего Солнца.

Остаток жизни Джейн Биркин прожила в Париже. В 2021 году перенесла инсульт.

Кроме Шарлотты, у актрисы было еще две дочери — английский фотограф Кейт Барри, умершая в 2013 году, и французская актриса Лу Дуайон. У Биркин остались трое внуков.

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