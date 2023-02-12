Умер режиссер Вадим Абдрашитов

Союз кинематографистов России вечером 12 февраля сообщил о смерти кинорежиссера и педагога Вадима Абдрашитова. Ему было 78 лет.

Абдрашитов родился в Харькове, закончил ВГИК, где при защите дипломной работы познакомился с известным режиссером Юлием Райзманом. Он пригласил начинающего автора на «Мосфильм», где тот познакомился со сценаристом Александром Миндадзе, с которым в итоге создал не одну картину.

Критики считали Абдрашитова арт-хаусным режиссером, сам он с этим термином не соглашался. Его фильмы отличались сдержанностью, напряженностью и острым нравственным посылом.

В числе наиболее известных работ режиссера «Парад планет» 1984 года с Олегом Борисовым и Александром Жарковым в главных ролях, сюрреалистическая драма «Армавир» 1991 года. Последней работой Вадима Абдрашитова стала любовная драма 2003 года «Магнитные бури» с Максимом Авериным и Викторией Толстогановой.