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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Умер пан Збышек из передачи «Кабачок 13 стульев»

Народный артист России Олег Вавилов умер в возрасте 72 лет после долгой болезни. «Он давно болел, это никак не связано с коронавирусом», — отметили в Театре Сатиры, где работал актер.

За свою жизнь Вавилов снялся в более чем 50 фильмах и сериалах. Массовый зритель запомнил его по юмористической телепередаче «Кабачок 13 стульев». Она выходила 15 лет, с 1966 по 1981 год, и имела огромную популярность. Сам генсек СССР Леонид Брежнев не пропускал ни одного выпуска. Вавилов играл в «Кабачке» роль пана Збышека.

Актер также появлялся в сериалах «Не было печали», «Месяц в деревне», «Бедная Настя», «Побег».

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