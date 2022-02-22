Умер пан Збышек из передачи «Кабачок 13 стульев»

Народный артист России Олег Вавилов умер в возрасте 72 лет после долгой болезни. «Он давно болел, это никак не связано с коронавирусом», — отметили в Театре Сатиры, где работал актер.

За свою жизнь Вавилов снялся в более чем 50 фильмах и сериалах. Массовый зритель запомнил его по юмористической телепередаче «Кабачок 13 стульев». Она выходила 15 лет, с 1966 по 1981 год, и имела огромную популярность. Сам генсек СССР Леонид Брежнев не пропускал ни одного выпуска. Вавилов играл в «Кабачке» роль пана Збышека.

Актер также появлялся в сериалах «Не было печали», «Месяц в деревне», «Бедная Настя», «Побег».