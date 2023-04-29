«Голос Джеймса Бонда» и ведущий «Фазенды»: умер Сергей Колесников
На 69-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер Сергей Колесников. Популярность он обрел благодаря ролям в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики», а также — в фильмах «Крепкий орешек: Хороший день чтобы умереть» и «Черное море». Последняя кинороль Колесникова – монах Дионисий в историческом фэнтези «Сердце Пармы».
Колесников снялся более чем в 30 кинофильмах и телесериалах, записывал радиоспектакли, озвучивал фильмы и играл на сценах МХАТ им. Горького и МХТ им. Чехова.
Кроме того, Сергей Колесников был «голосом» Джеймса Бонда. Он озвучивал агента 007 в фильмах 1960-х годов, где его играл Шон Коннери, а также в картинах 1970-х и 1980-х с Роджером Муром.
С 2006 по 2012 год Колесников также вел телепередачу «Фазенда» на Первом канале — «о дачной жизни и как ее сделать лучше». В программе ведущие вместе с дизайнерами украшали дачные участки простых россиян.
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