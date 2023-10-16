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Умер автор музыки к «Бременским музыкантам» Геннадий Гладков

Композитор Геннадий Гладков умер в 88 лет

На 89-м году жизни скончался российский композитор, народный артист Геннадий Гладков, сообщил ТАСС его помощник и менеджер Малик Аминов.

«Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками», — сказал помощник композитора.

Причина смерти неизвестна.

Гладков написал музыку для более чем 100 картин — для мультфильмов «Бременские музыканты», «Голубой щенок» и «Малыш и Карлсон», художественных фильмов «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо»

В «Бременских музыкантах» он же спел песню Глупого короля.

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