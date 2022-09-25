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Трагическая судьба Супермена: 70 лет назад родился Кристофер Рив

Американский актер Кристофер Рив — один из самых известных исполнителей роли Супермена. Он сыграл супергероя в четырех фильмах, которые выходили с 1978 по 1987 год. Почти все ленты (за исключение последней) удостоились высочайших оценок от критиков и фанатов.

Помимо серии о Супермене актер снялся в фильмах «Безумные подмостки», «На исходе дня», «Где-то во времени» и «Переключая каналы», а также в сериалах «Фрейзер», «Байки из склепа», «Практика» и «Тайны Смолвиля». Кроме того, Рив играл в театре, работал над документальными фильмами и научно-популярными программами и участвовал в различных благотворительных акциях.

Через восемь лет после выхода последней картины о Супермене Рив упал с лошади и оказался парализованным. Подробнее о судьбе и карьере актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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