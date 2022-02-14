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Самые красивые истории любви в советском кино

Отечественный кинематограф подарил зрителю множество чудесных фильмов о любви – причем это были не только сугубо романтические картины, но и сказки, притчи, комедии, драмы. В День всех влюбленных «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» рассказывают о 15 самых красивых любовных историях советского кино.

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