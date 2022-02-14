14 февраля 2022, 11:56
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Самые красивые истории любви в советском кино
Отечественный кинематограф подарил зрителю множество чудесных фильмов о любви – причем это были не только сугубо романтические картины, но и сказки, притчи, комедии, драмы. В День всех влюбленных «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» рассказывают о 15 самых красивых любовных историях советского кино.
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Ассоль и Грей
Кадр из фильма «Алые паруса», реж. Александр Птушко, 1961 г.
Когда-то старый сказочник предсказал Ассоль (Анастасия Вертинская), что она узнает своего суженого по алым парусам его чудесного корабля. Влюбленный в девушку капитан Грей (Василий Лановой) решил исполнить предсказание, которое стало ее прекрасной мечтой.
Лановой вспоминал, что во время съемок ему захотелось повторить романтический поступок своего героя. В 1961 году его жена Тамара Зяблова отдыхала в ялтинском санатории. По пути в Коктебель он уговорил капитана баркентины «Альфа», исполнявшей роль судна «Секрет», опробовать алые паруса – и при «полном параде» зайти в Ялту. Это невероятное зрелище привлекло внимание не только Тамары, ожидавшей супруга на берегу, но и многочисленных горожан.
Тося и Илья
Кадр из фильма «Девчата», реж. Юрий Чулюкин, 1961 г.
Юная Тося Кислицына (Надежда Румянцева) приехала в уральский леспромхоз работать поварихой. На вечере в клубе она поставила на место зазнавшегося бригадира Илью Ковригина (Николай Рыбников). Тот в отместку поспорил с друзьями – через неделю строптивая Тося в него влюбилась.
Примечательно, что отношения Николая Рыбникова и Надежды Румянцевой на съемках тоже начались с неприязни. Поначалу актер вел себя как кинозвезда, а это опытной 31-летней актрисе очень не нравилось. Споры на площадке возникали часто, что для романтических сцен было губительно. Противостояние закончилось после первого просмотра отснятого материала. Рыбников заметил, что из-за своей «звездности» сыграл слабо, попросил режиссера переснять несколько эпизодов и больше отношения с партнершей не выяснял.
Шурик и Лида
Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.
Шурик (Александр Демьяненко), озадаченный поисками конспектов для подготовки к экзамену, замечает заветные формулы в тетради Лиды (Наталья Селезнева). Увлеченные чтением студенты полдня проводят вместе, не обращая друг на друга внимания. После успешной сдачи экзамена Шурик видит сбегающую по ступенькам Лиду и мгновенно влюбляется.
По словам Нины Гребешковой, жены Леонида Гайдая, ключевая сцена с сеансом телепатии в новелле «Наваждение» была взята из их жизни. Когда в гости к супругам приходили Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук, устраивалось развлечение – женщины прятали предметы, а мужчины их искали. И хотя Бондарчук с Гайдаем неизменно угадывали, оба не верили в свои экстрасенсорные способности, объясняя успех обычной логикой.
Женя и Надя
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.
Каждый год 31 декабря москвич Женя Лукашин (Андрей Мягков) собирается с друзьями в бане. На этот раз посиделки закончились встречей Нового года в Ленинграде, где есть точно такие же улица, дом и квартира, как у Лукашина. А проживает там учительница русского языка и литературы Надя Шевелева (Барбара Брыльска).
Эльдар Рязанов долго искал актрису на роль Нади. Ему хотелось, чтобы зрители поверили – да, в такую женщину можно влюбиться, забыв красавицу-невесту. Барбара Брыльска появилась в картине благодаря впечатлению режиссера от ее работы в польском фильме «Анатомия любви» (1972).
Митя и Лена
Кадр из фильма «Сто дней после детства», реж. Сергей Соловьев, 1975 г.
Детский лагерь в старинной усадьбе, репетиции драмы «Маскарад», томные летние вечера. Ах, как это совпало с душевным состоянием Мити Лопухина (Борис Токарев), влюбленного в загадочную Лену Ерголину (Татьяна Друбич).
Именно на съемках этого фильма началась дружба юной Татьяны Друбич и режиссера Сергея Соловьева, которая постепенно переросла в любовь и долгий творческий союз.
Новосельцев и Калугина
Кадр из фильма «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов, 1977 г.
Сотрудник статистического учреждения Новосельцев (Андрей Мягков) ради карьеры решил приударить за своей начальницей Людмилой Прокофьевной Калугиной (Алиса Фрейндлих). Но вскоре почувствовал, что влюбляется в нее все больше и больше.
Сценарий фильма был написан Эльдаром Рязановым и Эмилем Брагинским на основе собственной пьесы «Сослуживцы» (1971), которая ставилась во многих театрах страны. Рабочее название картины – «Сказка о руководящей Золушке». Оно отлично передавало суть истории, но не устроило художественный совет. Поэтому было придумано нейтральное – «Служебный роман».
Принцесса и Медведь
Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», реж. Марк Захаров, 1978 г.
Когда-то волшебник превратил медведя в прекрасного юношу. Сейчас поцелуй Принцессы (Евгения Симонова) должен вернуть Медведю (Александр Абдулов) его первоначальный облик.
Сначала Марк Захаров не хотел браться за экранизацию пьесы Евгения Шварца – сюжет не вдохновлял, а версия 1964 года, снятая Эрастом Гариным, не впечатлила. Потом решил, что фильм может получиться, если сделать его музыкальным. По воспоминаниям композитора Геннадия Гладкова, во время съемок «Обыкновенного чуда» они с режиссером поспорили всего раз. Для напряженной сцены поцелуя Медведя и Принцессы он написал витиеватую мелодию, в которой солировала флейта. Захаров попросил включить уже звучавший раньше отрывок и сделать музыкальный фон проще. Гладков нехотя согласился, но признал – эпизод стал точнее и ярче.
Тамара и Александр
На съемках фильма «Пять вечеров», реж. Никита Михалков, 1978 г.
Спустя много лет Александр Петрович Ильин (Станислав Любшин) оказался в знакомом городе. Он решил узнать, живет ли в старой коммунальной квартире Тамара (Людмила Гурченко) – женщина, которой он обещал вернуться после войны.
До выхода фильма пьеса Александра Володина «Пять вечеров» шла в ленинградском БДТ и московском «Современнике». Роль Ильина там играли Ефим Копелян и Олег Ефремов. Посмотрев киноверсию режиссера Никиты Михалкова, Володин удивился, насколько точным получился образ главного героя у Станислава Любшина. У драматурга возникло ощущение, что он подсознательно написал персонажа именно под этого актера.
Катерина и Гоша
Кадр из фильма «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.
Директор химкомбината Катерина Тихомирова (Вера Алентова) точно знает, что в 40 лет жизнь только начинается. Ведь она встретила любимого человека – Гошу (Алексей Баталов), слесаря с «золотыми руками».
Режиссер Владимир Меньшов рассказывал, что взялся за сценарий только потому, что судьба героини была ему близка. В свое время он также приехал покорять Москву, обитал в общежитии, пережил трудности и разочарования. В 1981 году мелодрама получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Наташа и Виктор
Кадр из фильма «Будьте моим мужем», реж. Алла Сурикова, 1981 г.
Чтобы снять жилье в разгар курортного сезона, Наталья Костикова (Елена Проклова) просит врача-педиатра Виктора (Андрей Миронов) притвориться ее мужем. Мужчина шокирован предложением незнакомки, но отказать в помощи женщине с ребенком не может.
Андрей Миронов тоже не смог отказать режиссеру Алле Суриковой, которая предложила ему роль прямо в очереди буфета «Мосфильма». Лирических героев в фильмографии актера было немного, и он согласился. Только поставил условие – добавить в сценарий музыкальные номера.
Костик и Маргарита
Кадр из фильма «Покровские ворота», реж. Михаил Козаков, 1982 г.
Аспирант Костик Ромин (Олег Меньшиков) живет в московской коммуналке с любящей тетушкой – балагурит, подтрунивает над соседями и обольщает женщин. Но все прежние пассии остаются в прошлом, как только он встречает девушку-мечту по имени Маргарита (Валентина Воилкова).
Михаил Козаков и драматург Леонид Зорин задумали фильм как гимн старой Москве и временам своей молодости. Известно, что в образе Костика Зорин отразил себя и собственные воспоминания. Возможно, поэтому так долго искали актера на главную роль – никто не подходил на сто процентов. Пока на пробах не появился Олег Меньшиков. В сцене с Татьяной Догилевой он произнес возглас восхищения, насмешил съемочную группу и был утвержден.
Платон и Вера
На съемках фильма «Вокзал для двоих», реж. Эльдар Рязанов, 1982 г.
Пианист Платон Рябинин (Олег Басилашвили) в ожидании суда едет к отцу, чтобы попрощаться. Но из-за спора с официанткой Верой (Людмила Гурченко) застревает на промежуточной железнодорожной станции Заступинск.
Съемки фильма начались со сцены поцелуя Платона и Веры. Однако Басилашвили и Гурченко раньше не были знакомы, и актеру было неловко сразу целоваться. На длинных фразах диалога он тоже спотыкался. Рязанов вспылил, исполнитель ушел с площадки и был уверен, что его снимут с роли. Но оказалось, что Гурченко убедила режиссера переписать сцену и исключить поцелуй. Эпизод стал более близким по смыслу к характерам и ситуации героев. Съемки продолжились. Басилашвили был очень доволен работой с Людмилой Марковной. Артист и сейчас утверждает, что она – «одна на миллион».
Мария и Алексей
Кадр из фильма «Формула любви», реж. Марк Захаров (1984)
Провинциальный помещик Алексей Федяшев (Александр Михайлов) приглашает известного мага – графа Калиостро – для материализации образа прекрасной статуи. Но в ожидании обряда влюбляется в спутницу графа – Марию (Елена Валюшкина).
Режиссер Марк Захаров, как правило, заранее знал, каких актеров пригласит в картину. Отказов практически не случалось. И вдруг 22-летняя Елена Валюшкина не захотела сниматься в главной роли, потому что запланировала отпуск после предыдущей картины. Пришлось убеждать. Зато эта работа стала одной из центральных в фильмографии актрисы.
Надежда и Василий
Кадр из фильма «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1984 г.
Работник леспромхоза, приличный семьянин Василий Кузякин (Александр Михайлов) уезжает на море. Через некоторое время его супруга Надежда (Нина Дорошина) получает письмо с известием – на курорте муж встретил другую женщину и домой не вернется.
В основе картины – реальная история, рассказанная в одноименной пьесе омского актера и драматурга Владимира Гуркина. Случай произошел в городе Черемхово Иркутской области, в семье его бывших соседей Кузякиных. Правда, в жизни Василий не уходил из семьи. Надежда сама выгнала мужа после того, как узнала о его курортном романе. Но потом простила, и супруги воссоединились.
Алешка и Софья
Кадр из фильма «Гардемарины, вперед», реж. Светлана Дружинина, 1987 г.
Три курсанта оказываются внутри политических и придворных интриг. Гардемарину Алексею Корсаку (Дмитрий Харатьян) грозит арест. Однако прежде он должен успеть спасти возлюбленную Софью (Ольга Машная) от монашеского пострига.