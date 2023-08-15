От «Фабрики звезд» до Black Star: Тимати — 40

Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) родился 15 августа 1983 года в татарско-еврейской семье в Москве. Учился в Высшей школе экономики, однако после третьего курса бросил, решив, что не может совмещать учёбу и карьеру хип-хоп исполнителя.

В возрасте 14-15 лет основал группу VIP77, работал бэк-MC у Децла (Le Truk). В 2004 году участвовал в проекте «Фабрика звёзд 4», где стал участником группы «Банда».

В 2006 году стал сооснователем музыкального лейбла Black Star (в разное время его участниками были Егор Крид, Kristina Si, Мот, Скруджи, L'One, Егор Шип, Клава Кока). Позже лейбл Black Star трансформировался в холдинг, объединяющий различные бизнесы: от продажи одежды и бургерных до барбершопов и тату­салонов. Покинул Black Star в 2022 году.

Придерживается прогосударственной позиции и поддерживает власть в России.

«Будьте собой, работайте, не слушайте мнений окружающих о том, что у вас что-то может не получиться, — говорил Тимати в одном из интервью. — Если человек уверен в себе, в том деле, которым он занимается, эта вера всегда спасет и приведет к победе».