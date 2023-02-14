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Самые высокооплачиваемые знаменитости 2022 года

В списке самых высокооплачиваемых артистов, составленном Forbes, оказалась только одна женщина – Тейлор Свифт. За 2022 год она получила $92 млн – благодаря дикой популярности альбома Midnights. На первой строчке топа оказалась британская рок-группа Genesis – ее участники Тони Бэнкс, Майк Резерфорд и Фил Коллинз заработали $230 млн на продаже прав на музыку.

Чуть меньше получил благодаря продаже своих музыкальных прав Стинг — $210 млн. Американский антрепренер Тайлер Перри выручил $175 млн за год – чернокожий миллиардер заработал благодаря съемкам блокбастера «Черная пантера: Ваканда навеки» на своей киностудии. Создатели «Южного парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер от сделки с компанией Paramount получили $160 млн. Ровно $100 млн за 2022 год заработал Брэд Питт – он продал львиную долю своей продюсерской компании.

Легенды рок-н-ролла Rolling Stones выручили $98 млн благодаря гастрольному туру по европейским столицам. Еще $95 млн заработал режиссер Джеймс Кэмерон, снявший продолжение «Аватара». Наконец, после Тейлор Свифт завершает список самых «результативных» деятелей культуры пуэрториканский рэпер Бэд Банни — $88 млн и два успешных концертных тура.

Кто попал в список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes — в галерее «Газеты.Ru».

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