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Главный Шурик Советского Союза

Актер театра и кино Александр Демьяненко родился 30 мая 1937 года в Свердловске. В 17 лет попытался поступить в МХАТ, но провалил испытание — помешало волнение. Через год он попробовал снова: поехал с друзьями в Москву и поступил, о чем сразу известил родителей: «Победа! Принят в ГИТИС и Щукинское. Остаюсь в ГИТИСе».

Одной из первых его работ стал фильм «Ветер», благодаря которому появился новый тип героя — хрупкий интеллигентный юноша, способный на подвиг.

Всего на счету актера более 300 ролей в таких фильмах, как «Карьера Димы Горина», Мир входящему», «Взрослые дети» и др. Но судьбоносной для него стала роль роль подрабатывающего на стройках студента в кинокомедиях Леонида Гайдая. Актер вспоминал, что ему «не пришлось играть Шурика, просто существовал в предлагаемых обстоятельствах». Роль Шурика в кинокомедиях Гайдая — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию» — прославила его на весь Советский Союз.

Умер Александр Демьяненко 22 августа 1999 года от продолжительной болезни сердца. Похоронен в Санкт-Петербурге.

30 мая Александру Демьяненко исполнилось бы 85 лет.

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