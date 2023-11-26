«Шоу-бизнес меня не принял»: Прохору Шаляпину — 40 лет

Певец Прохор Шаляпин, которого при рождении звали Андрей Захаренков, родился 26 ноября 1983 года в Волгограде. Его семья не была связана с музыкой, но бабушка хотела видеть внука великим баянистом, поэтому отправила в музыкальную школу.

В восемь лет Захаренков увлекся пением, выступал вместе с Ириной Дубцовой в составе группы «Джем». После окончания школы переехал в Москву, получил профессиональное образование в Государственном музыкально-педагогическом институте имени М.М. Ипполитова-Иванова и Российской академии музыки им. Гнесиных и уже во время учебы участвовал в разных музыкальных конкурсах. В 2006 году попал на телевизионный проект Первого канала «Фабрика звезд-6», где выступал под псевдонимом Прохор Шаляпин и пытался выдать себя за потомка оперного певца Федора Шаляпина. После переезда в столицу Захаренков официально поменял имя и стал Прохором Андреевичем Шаляпиным.

«Шоу-бизнес не принял не только меня, но и огромное количество молодых, талантливых людей, любящих свою культуру и горящих желанием поднимать и продвигать ее на новые недосягаемые высоты. В сегодняшнем шоу-бизнесе не нужна Академия Гнесиных, не нужны хорошие песни, не нужны профессионалы, не нужна любовь к Родине, не нужна наша родная народная культура», — отмечал певец в интервью «Вечерней Москве».

Он не раз становился героем светской хроники из-за своих романов с женщинами старше себя. Так, больше года Шаляпин состоял в браке с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, их разница в возрасте составляет 28 лет. На шоу «Исповедь» исполнитель высказался по поводу того, что уже около 10 лет его имя «ассоциируется с бабушками». По его словам, в 14 лет его совратила бабушка друга.