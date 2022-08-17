«Ширли-мырли» снова на большом экране. Интересные факты о картине к выходу в повторный прокат

18 августа киноконцерн «Мосфильм» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вновь выпускают на большие экраны знаменитую комедию-фарс обладателя премии «Оскар» Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Фильм был снят в середине 1990-х и в гротескной форме отразил переломную ситуацию своеобразной эпохи. В день выхода картины в повторный прокат «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» делятся подборкой фотографий и занимательными фактами, связанными с работой съемочной группы.