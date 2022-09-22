В Ярославле прощаются с погибшим в ДТП актером Сергеем Пускепалисом

22 сентября в Ярославле прощаются с погибшим в ДТП актером и художественным руководителем Театра имени Волкова Сергеем Пускепалисом.

Траурная церемония проходит в его театре. Проводить заслуженного артиста в последний путь пришли сотни людей — родственники, друзья, коллеги и многочисленные поклонники.

После гражданской панихиды состоится отпевание в Казанском монастыре Ярославля.

Актер, сыгравший более 60 киноролей, погиб во вторник в ДТП, доставляя груз для Донбасса. Ему было 56 лет.

«Весь город находится в большой трагедии. Это невосполнимая утрата не только для Ярославля, но для театрального мира России и за пределами страны. Человек яркий, честный, правильный, живущий по совести, живущий по правде», сказал первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ им. А. П Чехова Айрат Тухватуллин.

На прощании также заметили актеров Андрея Мерзликина и Алексея Дмитриева.