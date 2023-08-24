Больше не Рон Уизли: Руперту Гринту — 35

Свое 35-летие сегодня отмечает Руперт Гринт — британский актёр, наиболее известный по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере.

Руперт родился 24 августа 1988 года в Харлоу (графство Эссекс, Великобритания). Будущая звезда кино учился в римско-католической школе «St Josephs Primary School». Уже в юном возрасте он проявлял интерес к театру и участвовал в школьных спектаклях. В возрасте 16 лет Руперт бросил школу, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.

Чтобы получить роль Рона Уизли, Руперт записал рэп-композицию о том, как он хочет сниматься в фильме, его мама отправила заявку. 8 августа 2000 года было объявлено, что Руперт получил роль.

В интервью Гринт признавался, что съемки в фильмах о Гарри Поттере на протяжении десяти лет были утомительными. «Иногда я чувствовал, что хочу заняться чем‑то еще, — говорил он. — Посмотреть, какие еще есть варианты. Но это никогда не заканчивалось. Мы собирались каждый год на одних и тех же локациях с одними и теми же людьми, будто это был День сурка. Но в итоге все получилось чудесно».

Сейчас фильмография актера насчитывает 27 фильмов.

Гринт состоит в браке с актрисой Джорджией Грум с 2018 года, в 2020 у них родилась дочь Уэнсдэй.