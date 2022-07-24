Певица, вдова и депутат: Марии Максаковой — 45

24 июля 45-летие отмечает оперная певица и солистка Мариинского театра Мария Максакова.

Она появилась на свет в семье актрисы Людмилы Максаковой и немецкого предпринимателя, уроженца Праги, сына прибалтийского немца из Латвии Петера Андреаса Игенбергса. У Максаковой есть немецкое гражданство, поскольку будущая певица родилась в Мюнхене. Марию назвали в честь бабушки — прославленной оперной певицы.

В 2000 году она окончила с красным дипломом Российскую академию музыки имени Гнесиных (отделение академического вокала), в 2004 году окончила аспирантуру академии.

С 2011 по 2017 год — солистка оперной труппы Мариинского театра. В первой половине нулевых Максакова начала политическую карьеру, заняв пост члена комитета Госдумы по культуре России. В 2015-м Мария вступила в брак с на тот момент депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, а уже в следующем году пара уехала на Украину, что в итоге привело к большому скандалу. В марте 2017-го супруг артистки был убит в центре Киева, а к Марии приставили государственную охрану.