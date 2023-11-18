Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

«Образцовый самец»: Оуэну Уилсону — 55

Известному американскому комедийному актеру Оуэну Уилсону исполнилось 55 лет

Оуэн Уилсон родился 18 ноября 1968 года в американском Далласе в семье руководителя отдела рекламы и оператора общественной телевизионной станции. У него есть два брата, они тоже стали актерами.

В колледже Уилсона поселили вместе с начинающим режиссером Уэсом Андерсоном. Вместе они написали сценарий для двух фильмов Андерсона «Академия Рашмор» и «Семейка Тененбаум», за что их номинировали на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Уилсон снялся в огромном количестве фильмов разных жанров, но прославился как комедийный актер. Самые известные картины актера – «Марли и я», «Шанхайский полдень», «Незваные гости», «Полночь в Париже», «Кадры», «Анаконда», «Знакомство с родителями», «Ночь в музее», «Тачки».

Несмотря на головокружительный успех, Уилсон хотел быть не актером, а писателем. На съемочной площадке он часто отходит от сценария и импровизирует. Большинство смешных сцен с его участием появились именно так.

Самые знаковые роли актера — в галерее «Газеты.Ru».

Картина дня
Starship улетел, но не вернулся. Что произошло с любимой ракетой Маска
Второй тестовый запуск ракеты Starship оказался неудачным
Более 30 мигрантов застряли на границе России и Финляндии
Режиссер «Брата 3» не исключил смену названия фильма
Похолодание в России заставило «Газпром» начать отбор газа из подземных хранилищ
Гуф извинился за неудачный ролик с молитвой и песней про наркотики
Под Калининградом неизвестная подожгла военкомат и сняла отчет для кураторов
«Квартету И» запретили приглашать «Несчастный случай» на спектакль «День Радио»
Новости и материалы
Сальдо: ВСУ запретили забирать раненых бойцов с левого берега Украины
Блогер, попавший в список иноагентов по его личному заявлению, будет добиваться отмены статуса
Зеленский подписал новые указы о санкциях против россиян
Нетаньяху спровоцировал бунт в правительстве Израиля
В США распространяется загадочная и опасная для жизни болезнь, поражающая собак
Под Тюменью при массовом столкновении машин пострадали три человека
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич
Обладатель «Золотого мяча» проиграл президентские выборы
В Китае показали минивэн с дизайном звездолета
Эрдоган заявил, что Израиль удерживает порядка 10 тыс. палестинцев
Иордания отказалась считать самообороной шаги Израиля в Газе
Названа причина провала запуска новой ракеты Starship
Екатерина Волкова вспомнила, как муж потерял сознание в ванной из-за операции
Министр обороны Финляндии рассказал, по кому ударило закрытие КПП
В Москве предсказали «полупушкинскую погоду»
Автор песен «Руки Вверх» и Полины Гагариной назвал стоимость хита
На Украине выпустили рекомендации о том, на каком языке должны общаться с людьми чиновники
Ученицы Тутберидзе проиграли короткую программу на Гран-при Самары
Все новости
Временного поверенного в делах Чехии в России вызвали в МИД РФ
Байден признался, что приревновал свою жену к президенту Мексики
В Кремле заявили, что Путин узнал о возможных диверсиях со стороны Запада
Минспорт назвал условие, при котором Россия будет финансировать WADA
«Долина наркотиков и смерти». Что известно о гибели двух россиян в Индии
Двое россиян найдены мертвыми в долине Парвати на севере Индии
«Он не тупой бык или Терминатор»: киллера «ореховских» Сашу Солдата выпустили из колонии
Киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат вышел на свободу спустя 24 года
Дрянная девчонка и настоящий детектив: Рейчел Макадамс — 45
«Ошеломляющее решение». Трампа допустили к выборам, несмотря на штурм Капитолия
Суд Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия, но допустил к выборам
«Будет термоядерный иск»: Илон Маск намерен судиться со СМИ и брендами
Маск сообщил, что X Corp подаст в суд на бренды, выступившие против соцсети
Бывший замминистра финансов Алексашенко объявлен в розыск
МВД объявило экс-замминистра финансов Алексашенко в розыск по статье УК РФ
Краснодарский судья сбил велосипедиста в 2020 году. Его до сих пор не осудили
Родственники сбитого кубанским судьей Захарчевским требуют 16 млн рублей компенсации
Ошибаться и злиться – можно. Психолог – о том, как научить ребенка принимать неудачи
Психолог Дербенева посоветовала не поддаваться ребенку в играх
Тайна Деда Мороза. Как Снегурочка стала сиротой, и кто ее родители
Доцент МГПУ Асонова пояснила, почему Снегурочка – внучка Деда Мороза, а не дочка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий