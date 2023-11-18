«Образцовый самец»: Оуэну Уилсону — 55

Оуэн Уилсон родился 18 ноября 1968 года в американском Далласе в семье руководителя отдела рекламы и оператора общественной телевизионной станции. У него есть два брата, они тоже стали актерами.

В колледже Уилсона поселили вместе с начинающим режиссером Уэсом Андерсоном. Вместе они написали сценарий для двух фильмов Андерсона «Академия Рашмор» и «Семейка Тененбаум», за что их номинировали на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Уилсон снялся в огромном количестве фильмов разных жанров, но прославился как комедийный актер. Самые известные картины актера – «Марли и я», «Шанхайский полдень», «Незваные гости», «Полночь в Париже», «Кадры», «Анаконда», «Знакомство с родителями», «Ночь в музее», «Тачки».

Несмотря на головокружительный успех, Уилсон хотел быть не актером, а писателем. На съемочной площадке он часто отходит от сценария и импровизирует. Большинство смешных сцен с его участием появились именно так.

Самые знаковые роли актера — в галерее «Газеты.Ru».