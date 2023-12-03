Откусил голову летучей мыши, просил Буша отрастить волосы: Оззи Осборну — 75

Легенда британского рока Джон Майкл Осборн родился в бедной многодетной семье 3 декабря 1948 года. Детство музыканта нельзя назвать легким — отец пил и бил его, в школе издевались хулиганы, вдобавок Осборну мешали учиться дислексия и синдром дефицита внимания. О последних Оззи, как прозвали его в школе, узнал только взрослым. Тогда же он считал себя неудачником и подростком пытался свести счеты с жизнью.

Школу будущий рокер в итоге бросил, пытался зарабатывать случайными подработками и воровством. Тоже неудачно — один раз Осборн уронил сам на себя ворованный телевизор, а второй его поймала полиция. Выйдя из тюрьмы, Оззи решил заняться музыкой. По объявлению нашел начинающую группу Black Sabbath — сейчас она считается культовой, а ее участников называют крecтными oтцами хэви-мeтала.

Не меньше, чем песнями, Осборн знаменит эпатажными выходками. Так, он принес двух голубей в совет директоров звукозаписывающей компании и откусил одному из них голову. Позже Оззи откусил во время концерта голову мертвой летучей мыши, которую в шутку кинули на сцену. Сам музыкант объяснял подобное тем, что был не в себе из-за наркотиков и алкоголя. Однажды пьяный рокер даже устроил дебош на званом ужине в Белом доме — прыгал на столе и советовал американскому президенту Джорджу Бушу отрастить длинные волосы.

В последние годы пожилой музыкант борется с проблемами со здоровьем: он перенес четыре операции на позвоночник, вдобавок ему диагностировали болезнь Паркинсона. В конце ноября Осборн заявил, что ему осталось «в лучшем случае десять лет». По его словам, перед смертью он мечтал бы дать еще один концерт. «Я просто хочу поправиться настолько, чтобы дать одно выступление <...>. Если в конце я упаду замертво, я умру счастливым человеком».