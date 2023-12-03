«Мумия», «Джордж из джунглей» и еще 6 лучших ролей Брендана Фрейзера

Американский актер Брендан Фрейзер родился 3 декабря 1968 года. Его визитными карточками стали фильмы «Джордж из джунглей» и «Мумия». После их выхода (и оглушительной популярности) актер боролся с серьезными проблемами со здоровьем, потерял роль Супермена, пережил развод и буллинг в сети, а также заявил о домогательствах со стороны экс-руководителя «Золотого глобуса». Фрейзер долгое время не мог найти свой проект — про него, казалось, все забыли. Однако в 2022 году состоялся мощный камбэк актера в драме «Кит», которая принесла ему «Оскар» за лучшую мужскую роль.

В честь юбилея Брендана Фрейзера «Газета.Ru» вспомнила о восьми его лучших киноролях.