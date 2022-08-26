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Кто пришел на церемонию открытия ММКФ-2022

Вечером 26 августа открылся 44-й Московский международный кинофестиваль, церемония прошла в кинотеатре «Россия».

«Хочу сказать спасибо всем гостям, которые несмотря ни на что, ни на какие новые термины о «культуре отмены», знают, что настоящий кинематографический смотр невозможно отменить», — обратилась министр культуры Ольга Любимова к собравшимся.

Президент кинофестиваля, режиссер Никита Михалков поблагодарил членов жюри за участие в его работе — и также поблагодарил участников и гостей фестиваля. В этом году жюри возглавил худрук Театра Наций Евгений Миронов. Вместе с ним оценивать фильмы будут кинорежиссер Андрей Кравчук (Россия), продюсер Танди Дэвидс (ЮАР), оператор Гайк Киракосян (Турция-Россия) и режиссер Расул Садрамели (Иран).

Фестиваль продлится до 2 сентября, за это время в рамках конкурсных и внеконкурсных программ покажут более 230 картин из России, Сербии, Румынии и стран Латинской Америки. В основном конкурсе будут соревноваться 13 художественных фильмов, три из них — российских режиссеров.

Фильм открытия — «Сердце Пармы» режиссера Антона Мегердичева по одноименному роману Алексея Иванова. Закроет фестиваль лента «Решение уйти», ее автор — корейский режиссер Пак Чхан-ук.

Как прошла церемония открытия фестиваля — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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