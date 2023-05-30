Больше 30 лет в театре и кино: умер актер Николай Шатохин

В Москве ушел из жизни актер Николай Шатохин. Он умер в больнице от последствий коронавирусной инфекции. Артисту было 62 года.

На счету у Шатохина более 70 кино- и телеролей, более 30 лет работы на театральной сцене. Широкому зрителю он известен по сериалам «Каменская» и «Склифосовский».

Шатохин родился в Самаре, в 1989-м окончил актерский факультет ГИТИСа – он учился в мастерской Марка Захарова. Его кинодебютом была драма «Трудно первые сто лет» 1988 года, где Шатохину сразу же досталась главная роль.

Еще одной значимой картиной в фильмографии стала французско-украинская комедия Киры Муратовой «Чувствительный милиционер», где главный герой Шатохина находил в капусте младенца. Потом была трагикомедия «Маленькие человечки Большевистского переулка, или Хочу пива», где его партнером по съемкам была Наталья Варлей, «Меченосец», «Лекарство от смерти», Довлатов». Последними работами актера были роли в сериалах «Шифр-2» и «Пробуждение» в 2021 году.