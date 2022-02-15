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Наталье Гусевой — 50: как сейчас выглядит «Гостья из будущего»

Сегодня актрисе Наталье Гусевой, исполнившей роль Алисы Селезневой, 50 лет. Она родилась 15 февраля 1972 года в Звенигороде.

В 1983 году в ее школу пришел ассистент с Киностудии имени Горького, который искал детей с хорошей дикцией. Наташа оказалась в числе отобранных и получила приглашение на пробы.

Впервые в кино она снялась в роли школьницы в детском короткометражном фильме «Опасные пустяки» (1983), который был снят для учебного ознакомления детей с правилами дорожного движения.

Во время работы над лентой Наталью заметил ассистент режиссера Павла Арсенова, который искал девочку на роль Алисы Селезневой в телефильме «Гостья из будущего» (1984). Именно роль Алисы в детском пятисерийном телефильме принесла юной актрисе всесоюзную славу.

Однако Гусева никогда не мечтала стать профессиональной артисткой. С детства она увлекалась биологией. С 1994 года Наталья — профессиональный биохимик, руководитель производства иммунобиологических препаратов.

Как менялась «Гостья из будущего» — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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