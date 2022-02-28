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От продавщицы до супермодели: Наталье Водяновой — 40

Модель и филантроп Наталья Водянова родилась 28 февраля 1982 года в Горьком (ныне — Нижний Новгород). У нее есть две младшие сестры — Кристина и Оксана, родившаяся с тяжелой формой аутизма и ДЦП. Их мать Лариса Кусакина работала на рынке и тянула семью в одиночку. В 11 лет Водянова начала помогать матери за прилавком, а в 15 начала жить отдельно с другом. Год спустя она попала в местное модельное агентство «Евгения», и вскоре скаут французского агентства Viva Model Management пригласил ее на контракт в Париж. Английский и французский языки Водянова учила по ходу работы.

Ее карьера быстро пошла в гору. В разные годы Водянова сотрудничала с крупнейшими мировыми брендами — Alexander McQueen, Christian Dior, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Chloe, Valentino, Givenchy, Jean-Paul Gaultier, Miu Miu, Hermes, Kenzo, Dolce&Gabbana, Balenciaga, Chopard, Balmain и многими другими.

В 19 лет Наталья уже вышла замуж за британского аристократа Джастина Портмана, родила сына Лукаса (2001) и вернулась к работе. В браке с Портманом также появились на свет Нева (2006) и Виктор (2007). С 2011 года Водянова состоит в отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно. У них двое сыновей — Максим (2014) и Роман (2016). В 2020 году пара расписалась в Парижской мэрии.

В 2004 году Водянова основала фонд «Обнаженные сердца» (The Naked Heart Foundation) для поддержки детей с особенностями физического и ментального развития. После рождения третьего ребенка она частично оставила карьеру модели, сосредоточившись на благотворительности.

За ведение «Евровидения-2009» в Москве Водянова стала лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы». В 2013 году она вела шоу «Голос. Дети», в 2014-м участвовала церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи, а в 2018-м была ведущей церемонии жеребьевки отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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