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Пародист, актер и губернатор: Михаилу Евдокимову могло бы исполниться 65 лет

Михаил Евдокимов родился 6 декабря 1957 года в городе Сталинске. С детства он проявлял тягу в творчеству: пел и танцевал в ансамбле, пародировал известных артистов. В 1981 году уехал в Москву, чтобы попасть в эстрадно-цирковое училище. И хотя он не поступил, ему удалось устроиться артистом разговорного жанра. Известность ему принес монолог «После бани»: «иду, никого не трогаю, сам не красный, а морда красная».

В конце 1980-х артист поступил на режиссерско-эстрадный факультет ГИТИСа, а после его окончания основал собственный театр. Евдокимов попробовал себя и в качестве киноактера в фильмах «Не хочу жениться!», «Про бизнесмена Фому», писал песни и выпустил четыре альбома. Заслуженный артист вел авторские передачи «С легким паром!», «Михаил Евдокимов в кругу друзей», «Не скуЧАЙ!», «Надо жить».

Михаила Евдокимова запомнили как «народного» губернатора Алтайского края. Он победил на выборах 2004 года, но так и не сумел наладить отношения с краевым Советом, куда были избраны сторонники его предшественника.

«В том-то и беда, что победил-то я честно совершенно, победил-то я без денег! В том-то и трагедия!» — говорил сам Евдокимов.

В августе 2005 года артист погиб в автокатастрофе в 123 км от Барнаула. По официальной версии, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В живых осталась только жена губернатора Галина Евдокимова. Родные Михаила до сих пор считают, что авария была подстроена теми, кого не устраивала его политика.

«У меня о нем воспоминание как о большом ребенке, который попал в политику. А в политике нужно иметь и зубы, и клыки, и когти — он к этому не был готов», — говорила о Евдокимове депутат Госдумы Нина Данилова.

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