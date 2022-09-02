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Кинофестиваль «Здорового человека». Как прошла церемония закрытия ММКФ

Восьмидневный киномарафон ММКФ 2 сентября подошел к концу. На закрытии 44-го Московского международного кинофестиваля стали известны победители в семи номинациях, а также в новом конкурсе этого года «Русские премьеры».

Главный приз достался картине из Ирана «Без предварительных договоренностей» режиссера Бахруз Шоайби.

Приз за лучшую короткометражку получил фильм «Бриз» иранского режиссера Хамидреза Газеми. Лучший документальный фильм — «Святой архипелаг» Сергея Дебижева. Приз «Русских премьер» получил «Здоровый человек» Петра Тодоровского. Приз за лучшую режиссерскую работу достался Синише Цветичу из Сербии за его картину «Усекновение». Спецприз жюри достался «Инстинкту» бангладежского режиссера Джубораджа Шамима. Лучшая мужская роль —Костел Каскавал («Глас вопиющего в пустыне», Румыния). Лучшая женская роль — Пега Ахангарани («Без предварительных договоренностей»).

Нашумевшей картине Антона Мегердичева «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова, в которой многие зрители обнаружили признаки сепаратизма, не досталось ничего.

Как прошло закрытие 44-го Московского международного кинофестиваля — в фоторепортаже «Газеты.Ru»

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