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Рыцарь рок-н-ролла. Мику Джаггеру — 80

Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер отмечает 80-летний юбилей

Сэр Майкл Филип Джаггер — английский певец, вокалист группы The Rolling Stones родился в Дартфорде, графство Кент 26 июля 1943 года. Мик учился в Лондонской школе экономики, однако забросил ее, когда дела The Rolling Stones пошли в гору.

За шестьдесят лет в соавторстве с гитаристом Китом Ричардсом Джаггер написали большинство песен The Rolling Stones. Его характерный голос и энергичные живые выступления стали одной из визитных карточек коллектива. Считается, что Джаггер привнес в рок-н-ролл свое чувство стиля и сексуальность. «Дайте Мику Джаггеру сцену размером со стол, и он отработает на ней лучше, чем любой другой», — говорил про него Ричардс.

В 1989 году Джаггер был введен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году — в Зал славы музыки Великобритании вместе с The Rolling Stones.

«Рок-н-ролл — это наркотик, так что ты должен быть осторожен с ним, — говорил в одном из интервью фронтмен. — Не нужно заниматься музыкой все время».

Может быть, поэтому Джаггер пробовал себя в кино и даже выступил соучредителем кинокомпании Jagged Films. Мик Джаггер был дважды женат, у него восемь детей от пяти женщин, пять внуков и правнучка.

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