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Инфантильный бездельник повзрослел. Майклу Сере — 35

Актеру Майклу Сере исполнилось 35 лет

Канадский комик и актер Майкл Сера родился 7 июня 1988 года в городе Брамптон в Онтарио. Он известен ролями инфантильных и неловких персонажей в комедийных фильмах о взрослении. Он сыграл Джорджа Майкла Блута в ситкоме «Замедленное развитие» (2003–2006, 2013, 2018–2019), а также главные роли в «SuperПерцах» (2007), «Джуно» (2007) и ставшем культовым «Скотте Пилигриме против всех» (2010).

Сера, поклонник режиссера Дэвида Линча, появился в четвертом эпизоде сериала «Твин Пикс» (2017) в роли Уолли Брандо Бреннана, сына помощника шерифа. Кроме того, он сыграл в романтической комедии Греты Гервиг «Барби» (2023) вместе с Марго Робби и Райаном Гослингом.

Сера также известен выступлениями в бродвейских постановках Кеннета Лонергана. За работу в «Герое лобби» (2018) он получил номинацию на премию «Тони» за лучшую мужскую роль в пьесе.

Помимо актерской карьеры, Майкл Сера занимается музыкой. Песня «Best I Can» из фильма «Дина» (2017) была номинирована на премию «Выбор критиков» в 2017 году в категории «Лучшая песня в документальном фильме».

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