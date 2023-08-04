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Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис

Американский актер Марк Марголис умер на 84-м году жизни

Актер Марк Марголис, сыгравший безжалостного Гектора Саламанку в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», скончался 4 августа после недолгой болезни в одной из больниц Нью-Йорка. Ему было 83 года. О кончине звезды сообщил его сын, актер и гендиректор Knitting Factory Entertainment Морган Марголис.

Образ бывшего наркобарона, который продолжает курировать торговлю метамфетамином в Альбукерке из своего дома престарелых, оставил яркий след в телевизионной вселенной Винса Гиллигана, хотя у персонажа Марголиса практически не было больших диалогов. В 2012 году его номинировали на премию «Эмми» за эту роль.

Всего на счету актера свыше 70 фильмов, среди которых «Лицо со шрамом», «Ной», «Черный лебедь», «Рестлер» и «Пи». Марголис также сыграл в более чем 50 бродвейских постановках.

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