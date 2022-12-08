Какой была актриса Марина Голуб, погибшая в автокатастрофе

Актриса театра и кино Марина Голуб родилась 8 декабря 1957 года в Москве в семье артистки и полковника ГРУ. Актерское мастерство привлекало Марину с раннего детства, после школы она поступила в Школу-студию МХАТ, а после связала свою жизнь с театром.

В 1981 году ей поступило предложение от Константина Райкина войти в состав труппы театра «Сатирикон», где она служила до 1987 года, пока не перешла в Московский театр «Шалом». В 2002 году она стала актрисой Московского художественного театра им. А. П. Чехова.

Еще работая в театре, артистка начала сниматься в кино. Она впервые сыграла в эпизодической роли в историческом фильме Сергея Герасимова «Юность Петра». Затем последовали съемки в картинах «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «Дом с привидениями» (1981), «Ширли-Мырли» (1995), «Свадьба» (2000), «В движении» (2002) и многие другие.

Последней работой Марины Голуб в кино стала роль в новогодней комедии «Друзья друзей».

Заслуженная артистка России трагически погибла 9 октября 2012 года в автокатастрофе. В автомобиль Hyundai, в котором актриса возвращалась домой, на полном ходу врезался Cadillac, промчавшийся на красный свет. Марина Голуб и ее водитель скончались на месте, а виновник ДТП скрылся. Позже его задержали и приговорили к 6,5 годам тюрьмы.

На церемонии прощания с актрисой певица Алла Пугачева сказала, что Марина Голуб ушла из жизни «красавицей, влюбленной в жизнь».