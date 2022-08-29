Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Зеленский заявил о готовности к сотрудничеству с французскими... 16:25
Белоусов заявил, что спад ВВП по итогам года не превысит 2% 16:25
В Североуральске чиновница продавала пиво на разлив 16:24
Звезда «Властелина колец» поддержал идею привлечь больше темнокожих артистов... 16:24
Ученые назвали культуры, которые растут в городе лучше, чем на даче 16:24
Автоэксперт Кадаков спрогнозировал цену иранского седана Saipa Shahin в России 16:21
ЕС инвестирует в зеленую энергетику €300 млрд на фоне отказа от... 16:17
В МИДе заявили, что компромисс между Сербией и Косово позволил сбить накал... 16:17
В Дании призвали ЕС ускорить переход к ВИЭ для энергодиверсификации от... 16:16
Английский комментатор считает, что хавбек Захарян не будет играть за «Челси»... 16:14
Фото

Дочь офицера, императрица: Марине Александровой — 40

Российская актриса театра и кино Марина Александрова родилась в Венгрии в семье советского офицера и методистки отдела аспирантуры РГПУ имени Герцена.

После средней школы поступила в Театральное училище имени Щукина на курс Валентины Николаенко. С 2006 по 2011 год Александрова работала в московском театре «Современник».

В 2000 году Александрова дебютировала в кино, сыграв Марию Столыпину в 12-серийном телевизионном художественном фильме «Империя под ударом». Будучи второкурсницей, она исполнила главную роль в полнометражном фильме «Северное сияние».

В 2002 году она приобрела популярность и любовь поклонников, исполнив роль невесты Эраста Фандорина Лизы в сериале «Азазель». В том же году она участвовала в реалити-шоу «Последний герой».

Позже она исполнила роль Людмилы Абрамовой, второй супруги Высоцкого в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». А также сыграла Екатерину II в сериалах «Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы».

29 августа она отмечает юбилей — ей исполняется 40 лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 187-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 187-й день
«Дали ручку, я нарисовал». Охранника «Ельцин-центра» отправили к психиатру за глаза на картине
Суд приговорил охранника «Ельцин-центра» к исправительным работам за порчу картины Лепорской
ФСБ добавила сообщника в дело об убийстве Дугиной
В ФСБ заявили о новом подозреваемом в деле об убийстве Дарьи Дугиной
В МИД Германии заявили, что не считают разумным запрет выдачи шенгенских виз россиянам
Организатора автопробега элитных машин Алексея Хитрова арестовали на 15 суток
RT: политика Гозмана* задержали в Москве
Глава Крыма Аксенов назвал фейком информацию о наступлении ВСУ на южном направлении
Новости и материалы
Ученые назвали культуры, которые растут в городе лучше, чем на даче
Автоэксперт Кадаков спрогнозировал цену иранского седана Saipa Shahin в России
ЕС инвестирует в зеленую энергетику €300 млрд на фоне отказа от энергоресурсов из РФ
В МИДе заявили, что компромисс между Сербией и Косово позволил сбить накал на Балканах
В Дании призвали ЕС ускорить переход к ВИЭ для энергодиверсификации от России
Английский комментатор считает, что хавбек Захарян не будет играть за «Челси» в этом сезоне
Белоусов допустил, что цены по итогам года вырастут на 12-13%
Семилетнюю туристку из Италии раздавила упавшая мраморная статуя весом 200 кг
Надежда Бабкина высказалась против уничтожения украинской культуры
На 91-м году жизни умер бывший сенатор от Саратовской области Владимир Гусев
Королевский биограф Хоуи назвал любимый сериал Елизаветы II
Пересильд с мужем Учителем пришли на премьеру фильма с их дочерью в главной роли
Министр обороны Польши Блащак: военная поддержка Варшавы со стороны Берлина символическая
Победитель «Голоса» Бербеков оценил замену Нагиева на Гузееву в шоу
Путин и Пашинян уверены, что отношения Армении и России будут развиваться и укрепляться
Замглавы администрации Херсонской области опроверг информацию о наступлении ВСУ на Херсон
Пентагон: США проведет встречу доноров военной помощи Украине 8 сентября в ФРГ
Дэниелу Крейгу пришлось работать над акцентом для сиквела «Достать ножи»
Все новости
«Возвращение блудной дочери». Пугачева вернулась в Россию и пожалела
Пугачева раскрыла детали своего отпуска в Израиле и пожалела о том, что он кончился
«Холостяк» по-вестеросски и дело о похищенном яйце: что показали во 2-й серии «Дома дракона»
Обзор второй серии сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов»
«Что-то вроде Made in Europe 2030». Олаф Шольц рассказал, какое объединение нужно Европе
Канцлер ФРГ Шольц поддержал инициативу Макрона о «Европейском политическом сообществе»
В Россию привезли два недорогих китайских кроссовера
Какие новинки китайский JAC готовит для России
«Он нравился всем девочкам, а достался мне»: российские знаменитости – о школьной любви
Стас Костюшкин, Рита Дакота и еще 4 звезды рассказали о своей первой влюбленности
«Ушел и не вернулся». Что известно о смерти бывшего игрока команды КВН «Северный квартал»
Бывший игрок КВН Никита Сумароков неожиданно умер за две недели до 31-летия
Лучшие фильмы Дэвида Финчера. Их много
«Если у мужа аллергия на котов, это не проблема котов»
Ветеринар из Новосибирска считает, что любовь к животным важнее самочувствия ее мужа
«Мы не должны позволять Путину решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе»
Канцлер Австрии призвал Евросоюз «остановить безумие» на энергетических рынках
Слухи о смерти предполагаемой исполнительницы убийства Дарьи Дугиной не подтвердились
МВД Австрии не подтвердило информацию о смерти предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной
Авиакомпании смогут сократить время полетов в Сочи и Турцию
ТАСС: авиакомпаниям разрешили выполнять «спрямленные» полеты в Сочи с 30 августа
«Задача США – уничтожить российскую артиллерию на Украине»
Экс-полковник Генштаба Ходаренок рассказал, как можно обмануть американский дрон ScanEagle
Облака — белогривые лошадки: вышел новый ужастик автора «Прочь» и «Мы» Джордана Пила
Рецензия на фильм «Нет» Джордана Пила
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть