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Марии Шукшиной — 55

27 мая исполняется 55 лет советской и российской актрисе Марии Шукшиной. Старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина родилась в Москве в 1967 году.

Уже в возрасте полутора лет Мария снималась в новелле «Братка» (киноальманаха «Странные люди», 1969), а в 1972 году вместе с сестрой Ольгой они сыграли дочерей Расторгуевых в фильме «Печки-лавочки». Два года спустя Шукшина исполнила роль Маши (дочери Вишнякова) в фильме «Птицы над городом» (1974).

В 1984-м окончила московскую школу № 1531, является выпускницей переводческого факультета Института иностранных языков им. Мориса Тореза. Владеет английским и испанским языками. В течение 15 лет (1999-2014) она была соведущей программы «Жди меня» на «Первом канале». В 2020 году создала Youtube-канал для публикации своих документальных фильмов о Среднеуральском женском монастыре и бывшем схиигумене Сергии Романове.

В 2008 году ее удостоили звания «Заслуженный артист РФ». Обладательница премии «Ника» (2010) — за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Похороните меня за плинтусом».

Шукшина трижды была замужем, у нее четверо детей и двое внуков. О ее жизни и творчестве — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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