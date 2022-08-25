Клеопатра и Миледи. Маргарите Тереховой — 80

25 августа празднует 80-летний юбилей советская и российская актриса Маргарита Терехова. Народная артистка РФ два года училась на физико-математическом факультете в Ташкентском университете, а затем, оставив университет, уехала в Москву, где поступила на учебу в Школу-студию Ю.А. Завадского при Театре имени Моссовета. После ее окончания в 1964 году служила в том же театре много лет. Среди ее ролей — Клеопатра в спектакле «Цезарь и Клеопатра» (1964), Соня в «Преступлении и наказании» (1971), Елизавета в «Царской охоте» (1977), Миледи Винтер в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978).

На счету актрисы множество ролей в таких кинофильмах, как «Здравствуй, это я», «Монолог» (1972), «Собака на сене» (1977), «Благочестивая Марта» (1980). Ее лучшими работами считаются роли матери и Натальи в кинодраме Андрея Тарковского «Зеркало» (1974).

В 2005 году Терехова дебютировала в качестве режиссера и сценариста, сняв фильм «Чайка» по одноименной пьесе А.П. Чехова, в котором сыграла роль Аркадиной. С середины 2000-х у актрисы начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. Последние публичные интервью она давала в 2009 и в 2011 годах. Терехова уже не может самостоятельно передвигаться, не встает и не в состоянии узнавать родных, близких, в том числе детей и внуков.

О жизни и творческом пути актрисы — в фотогалерее «Газеты.Ru».