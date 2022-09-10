Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-президент Франции Франсуа Олланд сравнил ЕС со стиральной машиной 12:12
Колосков назвал игру с боснийцами спортивно-политической победой России 12:11
Карл III официально провозглашен королем Великобритании 12:10
59-летняя Деми Мур опубликовала видео в купальнике 12:10
Бюджетные смартфоны лишат обновления до Android 13 12:10
Вучич: ЕС, ФРГ и Франция потребовали от Сербии выбрать сторону в ситуации... 12:05
В Балаково женщина управляла автомобилем с грудным ребенком на руках 12:02
Среди проголосовавших на выборах в Москве разыграли первые 50 автомобилей 12:01
Плющенко подтвердил переход фигуристки Шифриной в сборную Израиля 12:00
В США назвали прорывом строительство в России истребителей Checkmate 11:58
Фото

От «Квартета И» до Ксении Собчак: Максиму Виторгану — 50

10 сентября празднует 50-летний юбилей актер Максим Виторган. Он родился в 1972 году в Москве, его родители — тоже актеры — Эммануил Виторган и Алла Балтер. После школы Максим пошел учиться в ГИТИС, который окончил в 1993-м.

Затем был принят в МТЮЗ, где играл в классических постановках: «Гроза» и «Казнь декабристов». В 1999 году перешел в театр Ленком, там он играл в спектаклях «Жестокие игры», «Мудрец», «Секс, ложь и видео». Еще через два года его приняли в труппу МХАТа им. Чехова. Играл в спектаклях «Антигона», «Ю», «Легкий привкус измены», «Количество», «Преступление и наказание».

С 1994 года Виторган-младший снимается в кино. Большую известность ему принесла роль диджея Макса в фильмах «День выборов», «День радио» и «О чем еще говорят мужчины», в которых он работал вместе с командой популярного «Квартета И». Позднее попробовал себя и в качестве театрального режиссера. В 2011 году награжден за спектакль «Кто» в «Другом Театре» зрительской премией «ЖЖивой театр» в номинации «Режиссер года: новая волна». В 2018 году вел детективное телешоу «Шерлоки».

Максим Виторган был трижды женат, у него трое детей. В последнем браке — с журналисткой Ксенией Собчак — родился сын Платон. 21 января 2019 года произошла драка между Виторганом и режиссером Константином Богомоловым, нынешним мужем телеведущей. Вскоре после того инцидента Собчак и Виторган подтвердили, что живут раздельно, но продолжают вместе воспитывать сына.

О жизни и творчестве Максима Виторгана — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 199-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 199-й день
«Хотела сделать из дочери вундеркинда и лишила ее детства»: истории об ошибках родителей
Шестеро родителей поделились примерами ошибок в воспитании, которые совершили по неопытности
Карл III впервые обратился к нации как король Великобритании. Главное из выступления
Король Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским
Baza: скончался спецназовец, раненый диверсантами в Курской области
Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах
Зеленский подарил Халуку Байрактару вышиванку с «Байрактаром»
Сербский генерал Ратко Младич госпитализирован в Гааге, его состояние тяжелое
Новости и материалы
Колосков назвал игру с боснийцами спортивно-политической победой России
Карл III официально провозглашен королем Великобритании
59-летняя Деми Мур опубликовала видео в купальнике
Бюджетные смартфоны лишат обновления до Android 13
Вучич: ЕС, ФРГ и Франция потребовали от Сербии выбрать сторону в ситуации с Россией
В Балаково женщина управляла автомобилем с грудным ребенком на руках
Среди проголосовавших на выборах в Москве разыграли первые 50 автомобилей
Плющенко подтвердил переход фигуристки Шифриной в сборную Израиля
В США назвали прорывом строительство в России истребителей Checkmate
FT: страны Европы массово вводят экстренные меры для борьбы с последствиями энергокризиса
В Новой Зеландии пять человек погибли, после того как их лодку перевернул кит
Spiked: Германия стала символом обрушающейся экономики Европы
CGIA: убытки итальянских компаний и семей из-за подорожания энергии достигли €82 млрд
Хайди Клум и ее 18-летняя дочь «выгуляли» кожаные платья на вечеринке в Нью-Йорке
Президент Сербии назвал причину запрета проведения гей-парада в Белграде
Мишустин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы
В Госдуме рассчитывают, что матч сборных России и Боснии и Герцеговины не будет отменен
Американские инструкторы провели учения для спасателей из Грузии
Все новости
Анастасия Тарасова
Уолл-стрит по-русски
О том, как развивался рынок частных инвестиций в России
«Своя квартира в Москве еще не дает уроженцам Саратова права называться москвичами»
Домохозяйка из Москвы – о квартирном вопросе и столичном снобизме
«Завтра будет хуже». США пригрозили новыми санкциями для тех, кто поддерживает политику Кремля
Госдеп пообещал новые санкции против россиян, поддерживающих позицию властей РФ
Смотря кто закончит бой: в НАТО назвали два варианта развития спецоперации
Генсек НАТО Столтенберг заявил о размещении новых сил альянса на границе с Россией
«Надеюсь получить скидку». Эрдоган обсудил с Путиным цены на газ для Турции
Президент Турции Эрдоган надеется получить скидку на российский газ после разговора с Путиным
Стягивание «Ураганов» и жестокие бои: как ВС России удерживают линию обороны под Харьковом
Глава Харьковской области заявил, что союзные силы пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи
Ягуар, санитарный автомобиль и Range Rover. На чем любила ездить Елизавета II
«Ради этого и буду теперь жить»: отец убитой под Ростовом семиклассницы хочет отомстить убийце
В Ростовской области пропавшую 14-летнюю девочку нашли убитой на окраине села
Северная Корея официально вошла в «Ядерный клуб». Какие ракеты и бомбы у нее есть
КНДР провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне
Учился в «аду», разбил сердце Диане. Чем прославился будущий король Великобритании Карл III
Что известно о новом короле Великобритании
10 шагов. Как Карл III хочет изменить экономику Британии
Британист Еремина назвала отречение Карла III от престола в пользу сына Уильяма «неизбежным»
«Не хотим давать эту привилегию русским». В ЕС предложили аннулировать уже выданные визы
Совет ЕС утвердил остановку облегченного визового режима с Россией, под угрозой и выданные визы
«Ищут слабое место»: ВСУ в третий раз попытались высадить десант вблизи Энергодара
Глава Энергодара сообщил о провале попытки высадки украинского десанта
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть