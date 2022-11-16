Фото

Секретарша-мазохистка и подруга Бэтмена: Мэгги Джилленхол – 45

Мэгги Джилленхол родилась на Манхэттене в семье матери-сценариста и отца режиссера. Поэтому ни у нее, ни у ее младшего брата Джейка не было иных вариантов, кроме как связать свою жизнь с киноискусством.

Она дебютировала еще в начале 1990-х с небольшими ролями в фильмах отца. Затем был второй план в «Донни Дарко», где она сыграла с родным братом Джейком. А в 2002 году вышла эротическая комедия «Секретарша», ставшая прорывом для Мэгги Джилленхол, исполнившей главную роль. Секретарша с мазохистскими наклонностями Ли Холлоуэй принесла Мэгги премию «Готэм» и номинации на «Золотой глобус» и «Независимый дух».

Затем была роль в «Темном рыцаре», где Мэгги сыграла Рейчел Доуз, возлюбленную Брюса Уэйна. Были «Башни-близнецы», где компанию Джилленхол составили Николас Кейдж и Майкл Пенья. Последний раз актриса, которой 16 ноября исполнилось 45 лет, снималась в мюзикле «Самое лучшее лето» 2020 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 266-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 266-й день
Падение ракеты в Польше. Что говорят в России и странах НАТО
Байден и Эрдоган заявили, что упавшая в Польше ракета вряд ли была российской
Что известно о подрыве нефтебазы «Стальной конь» в 180 км от границы с Украиной
Губернатор Орловской области Клычков сообщил о подрыве нефтебазы «Стальной конь»
Генсек НАТО Столтенберг обвинил Россию в падении украинской ракеты в Польше
Россия выделит Белоруссии 105 млрд рублей на импортозамещение
Павел Губарев сообщил о пропаже своей жены, замгубернатора Херсонской области
Путин призвал прекратить случаи, когда банки «кровь пьют» из пенсионеров
Новости и материалы
Кевину Спейси предъявили два новых обвинения в домогательствах
Пашинян: Армения переходит к построению профессиональной армии
Лариса Долина объяснила свое одиночество тем, что рядом нет сильного мужчины
В Минске посчитали силы НАТО у границ основой ударных группировок против Белоруссии и РФ
В Офисе президента Украины оценили сроки ремонта поврежденной инфраструктуры
«Гуру соблазнения» Алексу Лесли запретили въезд в Казахстан на год
Baza: покинувших зону СВО по приказу добровольцев признали дезертирами
Венчурный капиталист Дрейпер заявил о возможном росте биткоина до $250 тыс. в 2023 году
Недавно освободившийся из колонии россиянин пырнул сожительницу ножом за нецензурную брань
Меган Маркл рассказала о совете от влиятельной женщины перед свадьбой
Менеджер Емельяненко рассказал об итогах переговоров о поединке с Дзюбой
Илья Авербух объяснил падение рейтингов «Ледникового периода» «данностью времени»
В Госдуме предложили привить школьникам трудолюбие и уважение к труду
В США казнят мужчину за убийство беременной подруги, которое он совершил 17 лет назад
Сенатор Карасин пообещал запомнить эпизод с обвинениями РФ в ударах по Польше и возвращаться к нему
В соцсетях осудили мать, разрешившую девятилетней дочери сделать пластическую операцию
В центре Петербурга таксист задавил насмерть пьяную девушку на дороге
Столтенберг: НАТО не будет сообщать о контактах с РФ за последние сутки
Все новости
«У египтян не в традициях признавать свои ошибки»
Как Египет после революции потерял миллиарды, выбирая между исламистами и туристами
NASA запустило корабль с дрожжами к Луне. Спустя два года туда должны полететь люди
США отправили на Луну сверхтяжелую ракету SLS в рамках миссии «Артемида»
«Никогда не нужно спешить с оценками». Песков похвалил США за реакцию на инцидент с ракетой в Польше
Песков отметил сдержанную реакцию США на падение обломков ракеты на востоке Польши
«Мы с вами уже как шпионы». ФСБ сообщила о задержании гражданки Польши за взятку
ФСБ сообщила о задержании гражданки Польши со статусом дипломата за взятку
«Научите ребенка правилу трусиков»: как защитить детей от сексуализированного насилия
Психолог Федорина назвала признаки поведения ребенка, пережившего травмирующую ситуацию
«Застал родителей на месте преступления»: что делать, если ребенок увидел секс взрослых
Психологи: если ребенок увидел сексуальную сцену, важно отреагировать без страха и стыда
Как проходит саммит G20 на Бали
«Похоже на обломки от ракеты С-300». Что убило двух человек на востоке Польши
Минобороны РФ назвало «провокацией» заявления о падении российских ракет в Польше
«У нас не останется выбора». Когда в России могут начать изымать иностранные активы
Медведев: нужно будет изымать имущество иностранцев в ответ на воровство активов России
«Не верится, что они пересядут на Lada»: на чем теперь будут возить чиновников
Госслужащие стали закупать подержанные иномарки из-за нехватки новых машин
«Ситуация критическая». Что известно о новых ударах по Украине
В Минэнерго Украины заявили, что 15 ноября РФ нанесла «самый масштабный» удар с начала СВО
От ракет до теплого белья: что может получить Украина после заседания «Рамштайн-7»
Седьмая встреча Контактной группы по Украине планирует удовлетворить запросы ВСУ
«Демократы перенаправляли себе миллиарды». В США разгорается скандал вокруг помощи Киеву
Конгрессмен Мэсси заявил, что США должны остановить помощь Украине и провести расследование
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть