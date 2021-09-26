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Люку Скайвокеру — 70

25 сентября свой 70-й день рождения отмечает Марк Хэмилл – Люк Скайуокер из культовой саги «Звездные войны».

Несмотря на то, что зрителям он известен в первую очередь как мастер светового меча и повелитель Силы, на счету Хэмилла десятки других ролей в кино и сериалах. Например, его можно увидеть в «Теории большого взрыва», «Кингсмане», сериале «Мыслить как преступник».

Помимо этого Хэмилл – актер озвучивания с более чем сотней ролей, включая видеоигры. Голосом Люка Скайуокера разговаривают Лорд огня Озай из мультфильма «Аватар: легенда об Аанге», персонажи из мультсериалов по вселенной комиксов DC и «Скуби Ду».

Головокружительный успех после «Звездных войн» не разубедил Хэмилла, что играть перед живой аудиторией намного благодарнее. Поэтому с 80-х годов прошлого века он выступает на Бродвее. Самой заметной театральной ролью для него стало исполнение Моцарта в «Амадее» Питера Шеффера.

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