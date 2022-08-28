28 августа 2022, 10:36
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Лучшие фильмы Дэвида Финчера
28 августа американскому режиссеру Дэвиду Финчеру исполняется 60 лет. В раннем возрасте пристрастившись к кинематографу (с двух лет его соседом был Джордж Лукас), Финчер стал снимать любительские фильмы на 8-мм камеру, а повзрослев, начал работать помощником оператора — пока ему не подвернулась возможность попробовать себя в качестве режиссера рекламы. Тогда он принялся оттачивать мастерство на коммерческих роликах и музыкальных клипах. Это принесло свои плоды: его полнометражный дебют случился несколько лет спустя — Финчеру доверили снимать третьего «Чужого».
За следующие три десятилетия постановщик стал одним из важнейших кинематографистов современности, снял несколько фильмов, ставших культовой классикой, и зарекомендовал себя мастером психологического триллера и биографической драмы. В сумме его картины получили 40 номинаций на «Оскар» — и в 9 случаях одержали победу. В 2010-х Финчер стал еще и значимой фигурой в мире стриминга: благодаря его сотрудничеству с Netflix появились хиты «Карточный домик», «Охотник за разумом» и анимационный альманах «Любовь, смерть и роботы».
К дню рождения Дэвида Финчера «Газета.Ru» решила вспомнить его самые яркие фильмы — от образцового триллера «Семь» до визионерского «Манка».
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«Семь» (1995)
Несмотря на то, что дебютная лента Дэвида Финчера «Чужой 3» была встречена прохладно, компания New Line Cinema все-таки доверила режиссеру съемку нуарного триллера «Семь» про двух детективов, которые расследуют серию жестоких убийств, отсылающих к смертным грехам. Сценарий попал к Финчеру случайно, сперва он даже не хотел его дочитывать, а потом, проникшись, долго убеждал студию оставить ту самую концовку из первого варианта. Из этого получилась картина, которая до сих пор остается мерилом в своем жанре: ничего более мрачного, жестокого и стильного никто так и не снял.
Брэд Питт, Кевин Спейси, Морган Фриман в фильме Дэвида Финчера «Семь» (1995)
«Игра» (1997)
Изначально вторым фильмом Финчера после «Чужого 3» должна была стать именно «Игра», но ее удалось завершить только после «Семи». Поначалу картину восприняли неоднозначно: тематически она во многом опережала свое время (это теперь термином «игра в альтернативной реальности» никого не удивишь), а еще совсем не щадила зрителя, погружая его в странный кафкианский кошмар. Однако лента все же дослужилась до статуса культовой — и сегодня выглядит куда страшнее и понятнее, чем тогда.
Майкл Дуглас в фильме Дэвида Финчера «Игра» (1997)
«Бойцовский клуб» (1999)
1999 год неспроста считается величайшим в истории кино: тогда в течение 12 месяцев на экраны вышли «Матрица», «Красота по-американски», «С широко закрытыми глазами», «Шестое чувство», «Магнолия» и еще масса великих картин. Среди них — «Бойцовский клуб» Финчера, экранизация одноименного романа Чака Паланика и визитная карточка режиссера. Наглый криминальный триллер, критикующий культуру потребления и токсичную маскулинность, а также демонстрирующий механизмы возникновения фашистской идеологии, тоже был тяжело принят на старте (сейчас в это трудно поверить), но уже в новом веке обернулся вечной классикой. Которую, правда, часто норовят неверно толковать: если при знакомстве парень говорит, что «Бойцовский клуб» — его любимый фильм, от него лучше сразу бежать.
Эдвард Нортон и Брэд Питт в фильме Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» (1999)
«Комната страха» (2002)
Многие работы Финчера не обходились без череды удачных совпадений, но конспирологический триллер «Комната страха» и вовсе случился будто бы вопреки всему. Вскоре после начала съемочного процесса из проекта выбыла Николь Кидман, тогда назначенная на главную роль. Режиссер предлагал было все отменить, но руководство Columbia Pictures решило позвать на главную роль Джоди Фостер. Та согласилась, хотя должна была лететь во Францию, чтобы возглавить жюри Каннского фестиваля, и за неделю подготовилась к съемкам. А через месяц с небольшим узнала о своей беременности, которая вскоре стала сильно осложнять работу (в итоге съемки вновь прервали на время родов и восстановления). И вот — в марте 2002 года до кинотеатров добрался превосходный триллер о женщине, которая прячется от грабителей в «панической комнате» вместе со своей маленькой дочкой (первая заметная роль Кристен Стюарт). Фильм, от которого невозможно не заразиться клаустрофобией.
Джоди Фостер и Кристен Стюарт в фильме Дэвида Финчера «Комната страха» (2002)
«Зодиак» (2007)
Джейк Джилленхол, Марк Руффало и Роберт Дауни — младший пытаются найти серийного убийцу по прозвищу Зодиак — как мы знаем, безуспешно. В очередном детективном триллере Финчер впервые обращается к ретро-эстетике (позднее будут «Охотник за разумом» и «Манк») и к реальной истории: при подготовке к проекту режиссер вместе со сценаристом Джеймсом Вандербилтом и продюсером Брэдом Фишером 18 месяцев вел собственное расследование убийств Зодиака. К слову, закодированные письма, которые преступник присылал журналистам, смогли расшифровать только в 2020 году — спустя 13 лет после премьеры фильма.
Джейк Джилленхол и Роберт Дауни-мл. в фильме Дэвида Финчера «Зодиак» (2007)
«Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008)
Экранизация рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда про человека, живущего жизнь в обратном порядке, рожденного стариком и умершего младенцем, оказалась одним из самых коммерчески успешных фильмов Финчера (более $333 млн сборов по миру), а также получила тринадцать номинаций на премию «Оскар» (и выиграла три статуэтки — за худпост, грим и спецэффекты). Кроме того, «Загадочная история Бенджамина Баттона» стала третьей (и пока последней) совместной работой Финчера и Брэда Питта, сыгравшего в фэнтезийной драме главную роль. А еще продемонстрировала, что Финчер способен мастерски обращаться не только с напряженными триллерами, от которых становится крайне не по себе, но и с куда более конвенциональным голливудским фильмом-биографией (пусть даже вымышленной).
Брэд Питт и Кейт Бланшетт в фильме Дэвида Финчера «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008)
«Социальная сеть» (2010)
За вымышленной биографией последовала вполне реальная — байопик создателя запрещенной теперь в России социальной сети Марка Цукерберга по сценарию Аарона Соркина. Снимайся это кино сегодня, оно выглядело бы совсем иначе: тогда фейсбук все еще казался чудом, Цукерберг не так сильно походил на робота, а компанию не окружало такое количество скандалов. Тем не менее это по-прежнему блестяще написанная и поставленная драма, из которой мы, к тому же, выяснили, что Джесси Айзенберг — большой драматический артист, способный держать на себе целый фильм. А еще «Социальная сеть» свела Финчера с музыкантами Трентом Резнором и Аттикусом Россом из группы Nine Inch Nails — что называется, союз, заключенный на небесах.
Джесси Айзенберг в фильме Дэвида Финчера «Социальная сеть» (2010)
«Девушка с татуировкой дракона» (2011)
Следом Финчер вернулся на хорошо изученную территорию мрачных, жестоких гнетущих триллеров, взявшись за адаптацию первого бестселлера шведского писателя Стига Ларссона из трилогии «Миллениум» про хакершу Лисбет Саландер и журналиста Микаэля Блумквиста, которые совместно расследуют убийство 40-летней давности. Несмотря на традиционно выдающуюся режиссуру, сильный первоисточник, крепкий актерский дуэт Дэниела Крэйга и Руни Мары и неплохие сборы ($232 млн), франшизы из «Девушки с татуировкой дракона» так и не выросло: запланированные сиквелы погрязли в производственном аду, а спустя несколько лет Sony решила перезапустить серию с новой командой. И уже не по книге Ларссона — вместо нее выбрали «Девушку, которая застряла в паутине» Давида Лагеркранца, продолжающую трилогию «Миллениум». Впрочем, ничего успешного из этого не вышло.
Кадр из фильма Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона» (2011)
«Исчезнувшая» (2014)
В 2014 году появилась «Исчезнувшая» — самый прибыльный фильм Финчера ($369 млн), экранизация одноименного романа Гиллиан Флинн по ее же сценарию. Детективный триллер о пропаже жены стал моментальной классикой — и, подобно «Бойцовскому клубу», удобным маркером при знакомстве: если парень болеет за героя Бена Аффлека, а не за Розамунд Пайк, пиши пропало.
Кадр из фильма Дэвида Финчера «Исчезнувшая» (2014)
«Манк» (2020)
Пожалуй, самый личный проект Дэвида Финчера — неспешная синефильская лента про сценариста «Гражданина Кейна» Германа Манкевича, снятая по сценарию покойного отца режиссера. Экранизации этого текста кинематографист пытался добиться много лет. В итоге деньги дал Netflix — и на свет появился двухчасовой черно-белый байопик с бенефисом Гэри Олдмена, то самое статусное кино о кино, которое нужно или безоговорочно любить — или так же рьяно ненавидеть.
Аманда Сайфред в фильме Дэвида Финчера «Манк» (2020)