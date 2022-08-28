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Лучшие фильмы Дэвида Финчера

28 августа американскому режиссеру Дэвиду Финчеру исполняется 60 лет. В раннем возрасте пристрастившись к кинематографу (с двух лет его соседом был Джордж Лукас), Финчер стал снимать любительские фильмы на 8-мм камеру, а повзрослев, начал работать помощником оператора — пока ему не подвернулась возможность попробовать себя в качестве режиссера рекламы. Тогда он принялся оттачивать мастерство на коммерческих роликах и музыкальных клипах. Это принесло свои плоды: его полнометражный дебют случился несколько лет спустя — Финчеру доверили снимать третьего «Чужого».

За следующие три десятилетия постановщик стал одним из важнейших кинематографистов современности, снял несколько фильмов, ставших культовой классикой, и зарекомендовал себя мастером психологического триллера и биографической драмы. В сумме его картины получили 40 номинаций на «Оскар» — и в 9 случаях одержали победу. В 2010-х Финчер стал еще и значимой фигурой в мире стриминга: благодаря его сотрудничеству с Netflix появились хиты «Карточный домик», «Охотник за разумом» и анимационный альманах «Любовь, смерть и роботы».

К дню рождения Дэвида Финчера «Газета.Ru» решила вспомнить его самые яркие фильмы — от образцового триллера «Семь» до визионерского «Манка».

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