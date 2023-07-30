Неформалка из «Друзей», завоевавшая «Эмми». Лизе Кудроу — 60

30 июля исполнилось 60 лет американской актрисе Лизе Валери Кудроу-Стерн. Она родилась в 1963 году в Лос-Анджелесе. Мировую известность она получила по роли Фиби Буффе в ситкоме NBC «Друзья». В 1998-м, когда стартовал пятый сезон популярного сериала, Кудроу удостоилась премии «Эмми», а позднее завоевала еще две награды Гильдии актеров США.

Свою комедийную карьеру Кудроу начинала с труппой The Groundlings. В «Друзья» она попала после второстепенной роли эксцентричной официантки Урсулы Буффе в другом ситкоме — «Без ума от тебя».

Впоследствии актриса создала ряд телешоу, наиболее значимый из которых — сериал HBO «Возвращение». Кроме того, Кудроу нашла успех и на большом экране. Она номинировалась на Премию «Независимый дух» за лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме «Противоположность секса» (1998), а также сыграла основные роли в фильмах «Роми и Мишель на встрече выпускников» (1997), «Анализируй это» (1999), «Отбой» (2000), «Анализируй то» (2002) и «Правила секса 2: Хэппиэнд» (2005).

У Кудроу есть белорусские корни, в 2008-м во время съемок документального фильма о своей семье она посетила Минск, а также населенные пункты Вилейка и Илья. С 1995 года Кудроу замужем за Мишелем Стерном, с которым она познакомилась на съемках «Друзей». У них есть сын, Джулиан Мюррэй (родился 7 мая 1998 года).