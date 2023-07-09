Лие Ахеджаковой – 85

Будущая актриса Лия Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске, но детство провела в Майкопе. Ее отец Меджид Ахеджаков был главным режиссёром, мать Юлия Ахеджакова — актрисой Адыгейского драматического театра. Дочь решила пойти по стопам родителей и поступила в ГИТИС. После вуза работала в Московском театре юного зрителя и «Современнике».

Сниматься в кино Ахеджакова начала в 1973 году, тогда на экраны вышел фильм «Ищу человека» с ее участием. Самые знаменитые ее киноработы – «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Гараж», «Старые клячи», «Изображая жертву», «Небеса обетованные», «Лето».

Трехкратная обладательница премии «Ника». Народная артистка Российской Федерации.

Выступила с резкой критикой военной операции на Украине. Весной была уволена из «Современника».