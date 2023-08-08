Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Голос 90-х: умер переводчик Леонид Володарский

Умер переводчик фильмов и радиоведущий Леонид Володарский

Советский и российский переводчик, писатель и ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет после продолжительной борьбы с болезнью. Смерть Володарского подтвердили его родственники, прощание пройдет 11 августа.

Немного «гнусавым» голосом Володарского разговаривают герои культовых фильмов, которые смотрели советские и российские зрители в период с конца 70-х до конца нулевых. За 30 лет непрерывной работы, сотрудничая с распространяющими VHS-кассеты пиратами, переводчик озвучил более 5000 картин.

Володарский также переводил произведения художественной литературы с английского на русский язык. Именно он одним из первых перевел романы Стивена Кинга.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 531-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 531-й день
«Большака скрутили». Мэра Димитровграда задержали за взятку
Мэра Димитровграда Большакова задержали со стрельбой
Украинский беспилотник атаковал монастырь в Курской области
Систему ПВО в Киеве признали лучшей в мире
ЦБ оценил объем продаж валюты населением на фоне ослабления рубля
Путин раскрыл новые подробности своей поездки в Мариуполь
Оксимирон выпустил тизер дисса на Scally Milano
Новости и материалы
Центробанк назвал причину ослабления курса рубля в июле
В Польше назначили дату парламентских выборов
Бывшая жена российского боксера выступила с критикой в адрес экс-супруга
Модель Джиджи Хадид показала фигуру в коротком топе и мини-юбке
Мостовой объяснил, почему Семака нельзя считать лучшим тренером РПЛ
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинской НПО в России
Путин разрешил использовать спецсчета в рублях и валюте при продаже сельхозпродукции РФ
В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину и скрылся
В Ленинградской области трехлетний ребенок выпал из окна 4-го этажа
Переводчик VHS-эпохи Гаврилов о смерти Володарского: «Испытываю некоторое потрясение»
Российские ученые опровергли работоспособность открытого в Корее сверхпроводника
Инстасамка запретила пускать на свой концерт блогера Хилми
Водитель избил пешехода за переход на красный свет
Минобороны Китая прокомментировало инцидент с филиппинским судном
В Финляндии готовы закрыть границу с Россией
ВСУ обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами
Геймеры разозлились из-за анонса долгожданной игры от авторов GTA
Ликвидировано открытое горение на предприятии во Владимирской области
Все новости
Путин готовит изменения в законы о военном и чрезвычайном положении в России
В России хотят зарегистрировать бренд «Эхо Москвы»
Какие приемы используют в России телефонные мошенники с Украины
МВД предупредило о новой схеме украинских мошенников для поджога военкоматов
Мятежники в Нигере не договорились с США, страна готовится к вторжению
Захарова сравнила визит Нуланд в Нигер с ее раздачей булочек в Киеве на Майдане
«В Киеве уже много чего заявляли»: сможет ли Украина уничтожить флот РФ в Черном море
Полковник Ходаренок: Киев не сможет уничтожить корабли Черноморского флота
Наследница Лагерфельда и 10 кошек Меркьюри: знаменитости и их коты
В мире отмечают Международный день кошек
Лещенко, Хабенский, Миронов. Кто пришел на прощание с Мирошниченко
Праздник знаний. В Ростовской области 1 сентября отметят почти полмиллиона школьников
В Ростовской области готовятся к новому учебному году
«Я не могу хотеть мужчину, который зарабатывает 40 тысяч». Как доходы мужа влияют на климат в семье
Психолог рассказала, возможно ли семейное счастье с бедным мужем
Российские физики проверили «революционный» корейский сверхпроводник. Он оказался изолятором
В ФИАН опровергли работоспособность открытого в Корее сверхпроводника LK-99
Моноциты повышены у ребенка. Причины: от насморка до лейкоза
Педиатры назвали частой причиной повышения моноцитов в крови вирусные и бактериальные инфекции
Тест: кто из этих знаменитостей вырос в нищете
Вспомните, у каких звезд было бедное детство
США заявили, что Россия не хочет обсуждать мир на Украине. Москва обвинила Вашингтон во лжи
Захарова назвала ложью заявление Госдепа об отказе РФ от переговоров по Украине
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях