Голос 90-х: умер переводчик Леонид Володарский

Советский и российский переводчик, писатель и ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет после продолжительной борьбы с болезнью. Смерть Володарского подтвердили его родственники, прощание пройдет 11 августа.

Немного «гнусавым» голосом Володарского разговаривают герои культовых фильмов, которые смотрели советские и российские зрители в период с конца 70-х до конца нулевых. За 30 лет непрерывной работы, сотрудничая с распространяющими VHS-кассеты пиратами, переводчик озвучил более 5000 картин.

Володарский также переводил произведения художественной литературы с английского на русский язык. Именно он одним из первых перевел романы Стивена Кинга.